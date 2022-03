Rosalía se ha convertido una más del clan Kardashian. Las hermanas, Kim, Kylie y Kendall adoran a la española, no solo su música, también por su estilo y por la amistad que han forjado con la artista. Pero lo que no sabías era la influencia que ha tenido la pequeña del clan en el último disco de la artista española con mayor proyección internacional. Y lo hemos conocido a través de los 'stories' de la empresaria multimillonaria.

Kylie Jenner ha compartido con gran ilusión cómo su amiga Rosalía le ha enviado su nuevo álbum con una tierna dedicatoria. Una carta muy especial que la pequeña del clan ha querido compartir con todos sus seguidores para presumir de la amistad tan especial que ambas mantienen.

Las tiernas palabras que le dedica la cantante española revelan la amistad tan especial que existe entre ellas y cómo la estadounidense ha sido clave en su último trabajo discográfico. Además de dejar claro que no ha sido un trabajo fácil. Y no nos extraña, pues rompe con todo lo que la artista había enseñado hasta el momento. Ha pasado de la cultura cañi española a una mezcla multicultural, cerca de la cultura asiática y la americana.

"Hola bebé, gracias por escuchar las canciones antes que nadie y por levantarme y hacerme sentir que merecía la pena terminar este jodido álbum. Te quiero", escribe Rosalía en su carta a Kylie.



Instagram

Una amistad consolidada

La relación entre Rosalía y Kylie Jenner surgió de una manera muy natural, así lo confirmó la propia artista en una entrevista para Alofoke Radio Show. "Kylie y yo nos conocimos porque yo conocía Kendall. Y desde entonces nos llevamos muy bien y nos lo pasamos bien juntas. Ella es una mujer inteligente y tiene mucho sentido del humor. Es muy especial, de verdad. De ella he aprendido la determinación y la seguridad que tiene en sí misma. Tiene mucha presencia, es una mujer que transmite fortaleza cuando habla", así habla la catalana de su amiga.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io