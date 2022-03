Alejandra Rubio ha celebrado su 22 cumpleaños por todo lo alto. Con una fiesta en el centro de Madrid rodeada de sus amigos y familia, la influencer ha celebrado en medio de uno de los mejores momentos de su vida: arrancando una nueva etapa con sus estudios de Arte Dramático, cómoda en su papel de colaboradora de 'Viva la vida', tranquila en su entorno familiar y de amistades, y enamorada de su novio, Carlos Agüera. Una relación que está mucho más que afianzada pues ambos viven juntos y la convivencia ha ido mucho mejor de lo que esperaban, celebrando el último San Valentín por todo lo alto y con sorpresa incluida.

Y ahora que Alejandra vive la bonita cara del amor, ha asegurado que espera que tanto su madre como su abuela también la vivan de nuevo, y es que en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar la celebración de cumpleaños, la joven no se ha cortado a la hora de hablar de las futuras parejas de las mujeres de su familia. Declaraciones con pulla a Edmundo Arrocet incluida.

Preguntada por las parejas de su abuela, Alejandra aseguró que quería para ella "un hombre educado, bueno, que no... ¡mejor me callo!", dejaba caer con una sonrisa la nieta de María Teresa Campos, diciendo acto seguido que 'Bigote' ya es "pasado pisado". Al respecto de Terelu, la homenajeada aseguraba que la encantaría verla enamorada "siempre se lo digo pero no me hace ni caso", aunque descarta buscarla ella misma una pareja, "ahí no me meto, yo le digo que quiero que tenga novio pero poco a poco", apuntaba. Unas declaraciones que dejan claro que Alejandra Rubio está esperando a que su madre y su abuela vivan el amor como ella lo está viviendo.

