El pasado fin de semana, Makoke y Terelu protagonizaban una monumental bronca en la que dejaban claro su amistad se encontraba totalmente rota. La ex de Kiko Matamoros se quedaba sin palabras al ver la reacción de Terelu a sus vacaciones en Mexico. Esta semana en 'Sálvame', Terelu y el resto de sus compañeros se preguntaban cómo podía Makoke mantener ese tren de vida, de viaje en viaje, trabajando únicamente tres días al mes. Unas palabras que hacían que Makoke se plantease su amistad con Terelu: "Yo pensaba que eras mi amiga, lo normal es que te alegres de las cosas buenas que me pasan, no que siembres la duda sobre mí".

Terelu le respondía dejándola en evidencia: "Yo a Makoke la considero una conocida y no confío plenamente en ella, hay un motivo por el que nuestra relación ha cambiado y no lo voy a decir porque no me fío de que Makoke no lo haga público".

Alejandra aclara su bronca con Makoke

Al día siguiente, Alejandra Rubio dejaba caer que podía ser debido a un enfrentamiento que mantuvo con Makoke y que podría no ha haber hecho gracia a su madre. Y cuando, una semana después Terelu reconocía que fue la actitud de Makoke con su hija lo que le molestó.

Alejandra Rubio ha querido aclarar cómo fue realmente ese enfrentamiento. “Yo no me he metido en su vida ni me he metido en el conflicto que han tenido ellos (Kiko Matamoros y Makoke) para que no me salpique nada. Lo que pasó es que Kiko hizo un comentario en 'Sálvame', Makoke lo malinterpretó, y yo lo interpreté sin maldad”, comienza a contar Alejandra.

“En publi se fue a por mí, enfadada, porque tú, porque no sé cuántos, gritándome, yo le dije que no le iba a faltar el respeto, que la respetaba porque era mayor que yo. Recuerdo que me dijo algunas cosas en las que no voy a entrar, insultos no, que yo recuerde, pero sí habló mal. Lo que recuerdo es que me digo algo así como que yo era amiguita de Marta (López Álamo, novia de Kiko), y no creo que sea nada malo”.

Tras este enfrentamiento, Alejandra ha aclarado que no le ha dado más importancia a esta bronca. Pero sí recuerda que se lo contó a su madre y le molestó, algo que la joven entiende. Y tras esto, ha vuelto a dejar claro que Makoke y su madre nunca han sido amigas: "la verdad es que mi madre no ha sido amiga de Makoke en la vida. Se han llevado bien por la amistad que yo tenía con su hija, pero ya está”. Actualmente “no tengo ninguna relación, pero sin mal rollo, si me tengo que sentar al lado, no hay ningún problema".

Kiko Matamoros defiende a Alejandra Rubio

Por su parte, Kiko Matamoros ha querido dejar claro, que él hizo un comentario sobre la hija en común que tiene con Makoke que ella malinterpretó y que "Alejandra defiende que lo que hago es lo contrario de lo que ella señala, se van a publi y arremete contra ella, mi novia, contra mí”.

