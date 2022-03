Desde hace unos días, la hija de Terelu Campos y su novio, Carlos Agüera comparten nueva casa en Madrid y la colaboradora de 'Viva la vida' ha utilizado sus redes sociales paraLa pareja ha optado por una decoración nórdica y minimalista y, en el entrada, han colocado un espejo redondo y una mesa que, de momento, está decorada con una bandeja de cristal, un jarrón, un ambientador y libros de moda.

Alejandra Rubio, que hace unos días hizo feliz a su abuela, María Teresa Campos, por las bonitas palabras que le dedicó, aprovechó la publicación para 'tirarle de las orejas' a su chico que le había dejado 'estropeado' el orden de la entrada. "Que mona estaba la entrada de casa hasta que @carlosaguera_ me deja los rotuladores y las cintas por medio🤣", escribió junto a la imagen en la que se hizo un selfie en la entrada.

Carlos Agüera, que sorprendió a Alejandra acudiendo al plató de 'Viva la vida' para celebrar el último San Valentín, no tardó en responder, divertido, a las críticas de su chica. "Jajajaja le tengo que dar el toque personal, te amo", escribió y pronto recibió la respuesta de la hija de Terelu Campos. "@carlosaguera_ jajajajajajajajaja yo más 🖤", fueron sus palabras.

Alejandra Rubio, que ya tiene claro cómo llamará a sus futuros hijos, y Carlos Agüera llevan más de ocho meses de relación y, aunque en sus inicios él seguía viviendo en Málaga y ella en Madrid y compartían los fines de semana y vacaciones, ahora han decidido dar un paso adelante en su relación y se han mudado juntos a una vivienda en Aravaca, Madrid, cerca de la casa de Terelu Campos. Cada día tan más enamorados y seguros del paso hacia adelante que han dado. ¡Enhorabuena pareja! Repasamos la relación entre María Teresa Campos y su hija, Terelu Campos.

