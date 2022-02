El zasca de Manuel Carrasco a David Broncano en 'La Resistencia': "En su día me afecto"

Susi Caramelo explicó en 'La Resistencia' la "dura depresión" que sufrió con 28 años

Manuel Carrasco ha acudido a ‘La Resistencia’ para sorpresa de Broncano que pensaba que no vería al cantante por su programa: “Ibas a venir hace un par de semanas y estabas malo y pensaba que no ibas a venir… Pero aquí está el tío”, reconocía el presentador.

El cantante acudió al espacio de #0 para promocionar su último sencillo, Fue, y su nueva gira, Hay que vivir el momento. Al inicio de su entrevista quiso aclarar un asunto que tenía pendiente con David Broncano.

El invitado explicó sobre los regalos que iba a entregar al presentador: "Te he traído el DVD de mi concierto en el Wanda Metropolitano porque en su día, no sé si tú te acuerdas, me dijeron que habías dicho en un programa de radio: '¿Este va a tocar en el Wanda? Este tocará en los vestuarios'. Te quería dejar claro lo bonito que quedó ese concierto".

𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐚 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐡𝐢𝐳𝐨@manuelcarrasco_ #LaResistencia pic.twitter.com/lpT8qZKnQD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 23, 2022

El cómico le pidió disculpas y compartió avergonzado: "Pensaba que no te habrías enterado. Ahora me siento mal. Lo estoy pasando fatal". Después relató que un día iba de camino a su trabajo en La Vida Moderna, formato de Cadena SER, y vio un cartel del concierto de Carrasco en el estadio madrileño.

"Te conocía de haberte visto hacer alguna cosa, pero no te controlaba, no sabía la magnitud en la que estabas... Llegué a la radio y nada más empezar el programa, porque soy un desgraciado, dije 'Manuel Carrasco, el puto flipado, va a tocar en el Wanda Metropolitano. Pues irá a tocar en los baños'", explicó el conductor de La Resistencia.

El humorista recordó que al día siguiente vio que el músico había vendido todas las entradas para el evento, al que acudieron 55.000 personas. El artista confesó: "A mí me afectó en su día un poco, porque en ese momento todavía no lo había llenado".

Broncano señaló: "Me pusiste un poco los huevos en la cara llenando el Wanda". Después zanjó el tema así: "Ha pasado el tiempo, los chistes son chistes. Has venido, yo te lo agradezco un montón y es un gesto muy bonito".

El otro 'zasca' de Manuel Carrasco

Broncano siempre alardea de no prepararse las entrevistas, y este miércoles, el cantante onubense le dejó totalmente cortado mientras comentaban las últimas canciones compuestas por el artista.

"¿Has hecho alguna canción que la terminases y pensases que te había quedado menos romántica?", le preguntó el presentador a su invitado. Carrasco le miró y afirmó que "no todo es romántico".

"La gente que conoce mi música... Tú no, evidentemente, sabe que hay miga ahí", le dijo el onubense al conductor del programa de Movistar, que se quedó sin palabras para poder responderle.

"Hay más rock & roll que romanticismo, que también lo hay. Miro a la vida de una forma romántica. Pero mis maneras no son especialmente románticas, es curioso. No soy seco, soy pasional", le dijo a Broncano mientras le guiñaba un ojo.

