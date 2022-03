Lucía Villalón y su pareja Gonzalo Melero están de enhorabuena. La pareja ha anunciado que está esperando a su primer hijo en común. Un bebé que ella misma ha desvelado a través de sus redes sociales que va a ser "muy especial" y al que ya están deseando poder tener entre sus brazos. Sin duda, una gran noticia que han hecho pública con una publicación en la que aparece una foto de la pareja con el Coliseo romano de fondo mientras él le toca su incipiente tripita de embarazada. Descubre las mejores curiosidades sobre tu tripa de embarazada.

Sin embargo, pese a la alegría que sienten por esta gran noticia, la periodista ha confesado que no todo son buenas noticias, y es que parece que nada más nacer su bebé tendrán que hacer frente a un duro reto. Lucía Villalón ha desvelado que le han diagnosticado una enfermedad a su pequeño, principal razón por la que han decidido visitar Roma. "Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… como un gladiador!".

La pareja del futbolista ha confesado que ya está de 14 semanas y que a su pequeño le han diagnosticado gastrosquisis. "Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo", ha explicado a sus seguidores.

Lucía ha desvelado que los médicos ya le han comunicado que el pequeño tendrá que nacer por cesárea antes de tiempo. "Le tendrán que operar nada más nacer… se nos parte el alma solo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito". Sin embargo, pese a esta noticia, la periodista se ha mostrado muy animada, asegurando que sabe que todo saldrá bien.

"Nosotros tendremos que ser fuertes y aprender! Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas", ha indicado confesando que espera que siga siendo así cuando nazca. De momento, para hacer más amena esta espera y mientras desvelan el sexo del bebé, hemos recopilado los 105 nombres para niño más originales y poco comunes para que puedan inspirarse. Además, si es niña, también tenemos 150 nombres de niña poco comunes y bonitos.



