Nona Sobo pasea con su novio por Madrid. A sus 22 años, la actriz que interpreta a Irene, la nieta de Tirso, a quien da vida José Coronado en la serie 'Entrevías', de Telecinco, tiene una proyección increíble y es afortunada en el amor. Hace unos días la vimos celebrando su cumpleaños con su novio, Carlos, en una terraza del centro de Madrid. Allí, Nona fue sorprendida con un bonito ramo de flores y no dejó de sonreír y besar a su chico con el que se muestra feliz y muy enamorada.

Nona debuta en el mundo de la interpretación en 'Entrevías' y José Coronado habla maravillas de ella. "Es una maravilla, una delicia de niña, yo creo que va a ser un pelotazo porque lo hace fenomenal, es una preciosidad, llena el plano de una forma magistral" comentó el actor en 'El programa de Ana Rosa' ante el estreno de la serie y el tiempo y el buen hacer de la joven le han dado la razón. Con mucha proyección, Nona disfruta de su novio Carlos siempre que puede y así lo demostró en su cita en una terraza de Madrid.

Si en 'Entrevías', Irene, el personaje de Nona, sale con Nelson (Felipe Londoño), un chico de barrio, en la vida real Nona está enamorado de Carlos Uraga, que es CEO y cofundador de Nantex, una startup vasca que ha desarrollado un proceso para convertir los desechos plásticos en combustibles, petroquímicos y otros productos. Además, lleva la carrera de su chica, que tendría entre manos hacer una película.

Nona Sobo es el nombre artístico de Mariona Soley Bosch y, como ella misma ha explicado, lo eligió "porque es la manera en la que yo lo decía cuando era pequeña, y Sobo es la palabra que se forma al juntar las primeras sílabas de mis apellidos". La joven está dispuesta a continuar en el mundo de la Interpretación y habla de su adolescencia. "Nunca he sido una adolescente conflictiva, aunque he tenido etapas más rebeldes, como casi todo el mundo, supongo. Soy una chica con carácter, con temperamento y muy alegre", explicó en 'Nius'.

