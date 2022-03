Dicen que la vida da muchas vueltas, y ahora que está saliendo a la luz todo lo relacionado con Will Smith y Jada Pinkett, no podemos estar más de acuerdo. Todos alucinamos cuando vimos a Will Smith levantarse de su asiento para pegar a Chris Rock en plena gala de los Oscar (que ha provocado infinidad de memes) después de que el humorista hiciera un mal chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, y entre rumores de guión o no guión, finalmente ha quedado claro que todo ha sido de verdad cuando ya se está hablando incluso de quitarle el Oscar a Will. Pero este tortazo podría no venir únicamente del chiste, y es que en este triángulo Will-Jada-Chris ha habido mucha tela que cortar.

Desde hace 30 años, los tres actores han presumido de una bonita amistad: Will y Chris trabajaron juntos en algunos capítulos de 'El príncipe de Bel-Air', iban a actos juntos, se saludaban e incluso había muchas risas. Las cámaras no tuvieron problema alguno en captar ese buen rollo, pero de un tiempo a esta parte la cosa se torció hace ahora poco más de 10 años.

Ahora ha salido a la luz que esa amistad llegó a su punto álgido después de que Jada y Chris participaran juntos en la saga de películas de animación 'Madagascar', donde prestaron sus voces para los personajes de Gloria la hipopótamo y Marty la cebra, respectivamente. Nunca salió a la luz lo que realmente pasó en ese set de grabación, pero todo pareció indicar que Chris y Jada tuvieron un 'affair' que provocó la ruptura del humorista con su -por entonces- esposa, Malaak Compton, de la que se divorció en 2016 tras admitir haberle sido infiel, y con la que tiene dos hijos en común.

Para Jada, esos 'escarceos', a pesar de estar casada ya con Will Smith, no habrían supuesto ningún problema para su matrimonio, y es que desde hace tiempo se sabe que ambos decidieron mantener una relación abierta, de mucho amor, pero con vidas sexuales separadas, si bien eso no les ha impedido formar una bonita familia con dos hijos en común, Jaden (23) y Willow (21).

Sin duda, algo más tuvo que pasar para que esa buena relación que tenía haya acabado como el rosario de la Aurora: con Will sin importarle absolutamente nada subirse al escenario para cruzarle la cara al que un día fue su amigo... y que ha salpicado hasta a Pablo Motos.

