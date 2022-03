Carmen Borrego ha concedido una entrevista a Diez Minutos en la que ha sido dura con María Patiño: "Es la persona que más daño me ha hecho"

La colaboradora ha respondido enfada a su compañera: "Estás mintiendo. Tú sabes quién te ha hecho más daño"

Si la relación entre María Patiño y Carmen Borrego parecía que iba mejorando, a pesar de que seguía muy tensa, los vientos han cambiado en esa relación a raíz de la entrevista que Carmen Borrego ha concedido a Diez Minutos en exclusiva esta misma semana -y que ya puedes leer al completo en el kiosko-. En ella, además de hablar abiertamente de su hermana y su madre, la hija de María Teresa Campos se ha despachado a gusto contra algunos de sus compañeros, pero especialmente contra María, de la que ha dicho que "la persona que ha sido más dura conmigo se llama María Patiño. Me ha acusado de cosas que yo me he sentido muy mal. Ahora tenemos buenísima relación, pero me ha hecho mucho daño. Acusar a una persona de estafadora... pues es jodido".

Ahora, Patiño ha querido ser muy dura con su compañera en su respuesta a través de 'Sálvame', donde ha tomado la palabra para llamarla "mentirosa" porque "no cuenta la verdad", reafirmarse en su calificativo de "estafadora", y adelantar que 'está deseando tenerla delante para contestarle' con más contundencia.

"Tú sabes qué persona ha sido la que más daño te ha hecho, y que no he sido yo", ha dejado caer María, en un momento en el que Carmen, en su entrevista, ha presumido de amistad con Kiko Hernández a pesar de sus rifirrafes en el pasado: "Me parece que no eres ningún ogro. Yo he tenido la posibilidad de llamarte para decirte: 'Oye Kiko, me estás haciendo daño', pero pensé que era peor. En una sola ocasión que yo estaba muy mal llamé a Kiko Hernández y Kiko Hernández me ayudó. Y entonces no éramos amigos", ha recordado Carmen en su entrevista.

