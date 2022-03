El polémico comentario de Carmen Lomana sobre el peso

Kiko Hernández supera el covid: "He estado muy mal"

El coronavirus parece que ha venido para quedarse y son muchas las personas que han tenido que sufrir la enfermedad. Los síntomas han sido variados, desde tener un simple constipado y ser ingresado en la UCI por problemas respiratorios y otros. Los famosos tampoco se libran de está horrible pandemia que nos ha tocado vivir. Este misma tarde en 'Sálvame', Kiko Hernández desvelaba que había estado una semana en cama con mucha fiebre contagiado por el virus: "He estado muy mal. He tenido principio de neumonía, con fiebres de 39 y 40", comentaba el colaborador a sus compañeros. Menos mal que están a nuestra alcances las vacunas, porque sino Hernández hubiese tenido que ingresar en el hospital.

No es la única celebrity que lo ha pasado terriblemente mal con el virus. Carmen Lomana se sinceraba a través de sus redes sociales los tormentosos días que ha tenido que pasar confinada bastante grave. Carmen no ha indicado exactamente si se ha tratado de covid, pero sí que dice que ha sido un gripe.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Me he sentido tan mal con esta gripe que os pido que os cuideis mucho, yo nunca había tenido nada de gripes ni Covid . Hay una epidemia al menos en Madrid tremenda.

Hoy me siento un poco mejor después de cuatro días tirada en la cama sin poder ni reaccionar por la fiebre. Sabéis que yo nunca he tenido fiebre? Quizá de pequeña pero no lo recuerdo. Gracias a todos por vuestro cariño", escribía para sus fieles seguidores recibiendo muchísimos comentarios de apoyo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io