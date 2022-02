'Secret Story' anónimos: todo lo que debes saber de esta nueva edición

Carmen Lomana ha decidido entrar en la casa de 'Secret Story' para convivir con los concursantes durante unos días al igual que ya han hecho Nagore Robles e Isa Pantoja. Sin embargo, parece que esta experiencia no ha ido tal y como ella esperaba y es que un comentario que realizó nada más entrar en el programa terminó que acabase teniendo una fuerte discusión con Álvaro. Un problema que ha traspasado al plató, donde también ha tenido que enfrentarse a la ex pareja de Sandra Barneda.

Todo comenzó después de que la 'celebrity' hiciese una polémica observación sobre Álvaro después de que los concursantes comenzasen a quejarse de que llevaban varias semanas pasando mucha hambre por culpa de no haber superado las pruebas que les ponía el programa. "A este no lo veo muy delgadito de no comer", indicaba en ese momento Carmen Lomana.

Telecinco

En esos instantes, Álvaro ha estallado reconociendo que le parecía "alucinante" que estuviese haciendo ese tipo de comentarios delante de él. "Las personas rellenitas tendéis a victimizaros y a pensar que todo va por vosotras, cuando no es así", le ha recriminado ella después de pedirle perdón porque no pensaba que pudiese llegar a molestarle tanto.

Por su parte, el concursante le ha recalcado que esos comentarios pueden llegar a doler mucho. "Te aseguro que todos los días hago ese ejercicio sobre mi peso", le ha intentado explicar dejándole claro que él era muy consciente de su peso. Tras esto, se ha vuelto a molestar por ella por llamarle "niño" y ha terminado estallando confesando que creía que se merecía "un respeto".

Nagore Robles estalla contra Carmen Lomana

En plató, Carmen Lomana ha intentado explicar que no le encuentra nada malo a su comentario, y es que ha vuelto a resaltar que lo hizo porque todos se quejaban de haber pasado mucha hambre. "Pues perdona que te lo diga pero ha sido gordofóbico", ha estallado Nagore Robles.

Telecinco

"Estoy harta de ofendiditos y doble moral", le ha respondido ella asegurando que no le parece que haya sido un comentario hecho con maldad y que en ningún momento lo estaba haciendo de forma respectiva. "No hay que hacer comentarios de los demás", ha zanjado la colaboradora dejándole ver que no estaba nada de acuerdo por cómo había actuado en su paso por la casa.

