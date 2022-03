Ana María Aldón y Ortega Cano vuelven a estar felices y enamorados. La pareja ha conseguido superar su última crisis matrimonial después de que la colaboradora de 'Viva la vida' confesara problemas en su relación y el diestro reaccionara asegurando que "estaba enamorado hasta las trancas" de su mujer y compartiendo más salidas con Ana María, que era una de las peticiones de la gaditana. Ana María desveló en su programa que ella y Ortega Cano habían tenido una conversación para salvar su relación y lo habían conseguido y DIEZ MINUTOS te trae, EN EXCLUSIVA, todos los detalles de su reconciliación y revelamos el nombre de la 'mano negra' que, según la diseñadora, estaba intentando dinamitar a la pareja

En nuestro número de papel que ya está en el kiosco, te contamos que Conchi, la hermana de Ortega Cano, es la 'mano negra', la persona que habría intentado dinamitar el matrimonio del torero y la colaboradora de 'Viva la vida'. Según hemos podido conocer, EN EXCLUSIVA, Ana María estaba cansada de que sus conversaciones privadas con su esposo se filtraran y ahora ha sabido el motivo: Ortega Cano le explicaba, en confianza, a Conchi sus problemas con su mujer y ésta las compartía con la prensa para fastidiar a su cuñada. La diseñadora quiere que el diestro le dé su sitio y le pida a Conchi que no se inmiscuya en su matrimonio.

Gtres

Además, DIEZ MINUTOS te cuenta, EN EXCLUSIVA, cómo fue la conversación de reconciliación entre Ana María Aldón, que cuida cuerpo y mente con Pilates, y Ortega Cano. El torero le pidió perdón a su esposa porque no se había percatado de la dejadez y pasividad a la que había sometido su relación desde verano de 2021 y que neutralice el tema en televisión. Ella le pidió que haya una comunicación más fluida y que compartan más planes en familia. Además, Ana María mantuvo otra conversación con otro miembro de la familia Ortega: Gloria Camila. La esposa y la hija de Ortega Cano, a la que Emma García llamó 'niñata' tras oír sus palabras hacia su compañera, se han comprometido a solucionar sus problemas de comunicación.

Hearst

