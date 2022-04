Después de su sonada ausencia en la alfombra roja de los Goya y el Festival de Málaga por encontrarse en medio de un rodaje, Amaia Salamanca ha regresado a los photocalls con un gran evento: la presentación de una nueva tienda que ha amadrinado. "Estoy encantada porque es una colección sostenible", aseguraba a los medios de comunicación que habían acudido a la presentación, "estoy feliz de que hayan querido contar conmigo para promocionarla", añadía.

La actriz acaparó todos los focos, eligiendo para la ocasión un un look estilo marinero. La vimos posar con unos pantalones blancos de tela de cintura alta y al tobillo, una camiseta sin mangas a rayas negras y blanca, sandalias finas de tacón negras y un último detalle que ponía el broche de oro al look: un pañuelo blanco atado al cuello con un nudo a un lado. Un estilo muy casual al que no ha dejado de añadir una amplia sonrisa al hablar del gran momento que está atravesando personal y profesional.

¿Eres muy marinera?

Sí, tengo mis momentos marineros también aunque soy más de montaña que de playa. Pero ahora que viene el verano soy más marinera.

¿Cómo se presenta la Semana Santa?

Trabajando. Muy contenta porque estoy empezando un proyecto nuevo de Netflix, pero no me dejan decir mucho más. Ya sabéis que les gusta mucho el secretismo (risas).

Acabáis de presentar la segunda temporada de la serie 'Bienvenido a Edén'.

Sí, se estrena el 6 de mayo. Afortunadamente tengo muchas cosas que presentar: también una comedia de Nacho García Velilla, 'Por los pelos', que se estrenará en agosto; y le película de 'La piel del tambor' basada en la novela de Pérez Reverte que no sé cuándo se estrenará. Son muchos proyectos y estoy muy contenta.

¿Cómo se hace para cosechar tantos éxitos?

No sé si son éxitos o no... Trabajando, me gusta mucho mi profesión, siempre veo el lado positivo de los proyectos y me involucro con muchas ganas. A pesar de cosas como ahora que la Semana Santa no la voy a poder pasar en familia, merece la pena.

¿Cómo compaginas trabajo y familia?

Siempre lo digo: como todas las mujeres. Al final en mi profesión trabajas por proyectos. A lo mejor tengo 3 meses muy intensos en los que estoy fuera de casa pero luego 2 meses completamente libres en los que poder estar con la familia, sobre todo en verano. En la familia funcionamos así.

Ha sido tu cumpleaños. Vives un gran momento profesional y personal, ¿qué pediste al soplar esa vela?

He de decir que siempre en mi cumpleaños estoy un poco triste porque me entra la nostalgia, pero lo pase súper bien rodeada de mi familia y amigos, así que muy afortunada.

Te hemos visto presumiendo de familia, de tu hermano.

Tengo un único hermano y me llevo genial con él, le tengo mucho cariño. Al final no nos podemos ver tanto como quisiéramos porque tenemos nuestras vidas frenéticas, entonces cuando nos vemos lo vivimos muy intensamente.

Ahora que estás haciendo cine, plataformas... ¿en qué formato te sientes más cómoda?

En todos los formatos me siento bien. Al final veo el proyecto, el personaje y no pienso si es para cine o plataformas. Si el proyecto me interesa por lo que cuenta, por el personaje, el director o los compañeros, lo hago. Siempre hay un aliciente y me muevo por eso.

Como actriz, ¿qué opinión te merece la bofetada de Will Smith en los Oscar?

Cuando lo vi pensaba que todo estaba pactado porque lo vi sobreactuado. Pensé que en un par de días se aclararía todo. He visto que no... Es una pena porque creo que nunca se puede llegar a la violencia por nada pero, por otro lado, se ve que todos somos humanos y hasta Will Smith, que todo el mundo le queremos y le tenemos como el hombre perfecto, es humano...

Hay un debate abierto sobre que Jada debería haber sido la que se hubiera defendido y no esperar a que su marido lo hiciera...

Al final creo que nunca se debe llegar hasta este punto de violencia. Habrá siempre otras maneras. Si ella está en desacuerdo seguro que al día siguiente también puede decir algo. La violencia nunca y no estoy de acuerdo con la bofetada.

¿Piensas que el humor tiene límites?

Eso es lo que siempre discutimos, que hasta qué punto podemos llegar. Soy una persona a la que le gusta mucho el humor y el humor negro pero entiendo que no se puede hacer humor de todo y que tiene que haber límites.

¿Alguna vez lo has sufrido en tu persona?

No te sé decir. Creo que sé tomarme bastante bien y con calma las críticas y que se metan conmigo. Si tienes mucha confianza haces alguna broma, si es con gente que no conoces tanto no se deberían hacer.

Te lanzo la misma pregunta que se oye al inicio en tu serie: ¿Eres feliz?

Sí, soy muy feliz. No le puedo pedir ahora mismo nada más a la vida. Estoy muy contenta: trabajo mucho, tengo proyectos por estrenar, mi familia tiene salud...

¿Otro bebé en camino?

No, no. Nunca se sabe. Del futuro no puedo hablar porque nunca se sabe qué puede pasar, pero hoy por hoy no.

¿Qué tal Rosauro [su pareja y padre de sus hijas Olivia (8 años), Nacho (6) y Mateo (5)?

Bien, muy bien, trabajando. Él sigue con sus negocios y yo con mi profesión.



Otro de los debates que se ha abierto sobre Will Smith es que confesó que tenía una relación abierta con Jada, ¿tú tendrías una relación abierta?

(risas) No me voy a poner a hablar de las relaciones de los demás, si me cuesta hablar de mi relación... Obviamente no tendría una relación abierta, yo ya tengo mi relación, pero al final cada uno tiene su personalidad. Cada uno, lo que hable con sus parejas y lo que quieran hacer está bien y nadie es nadie para juzgar a nadie. Por eso no me gusta hablar de los demás.

