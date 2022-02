Amaia Salamanca ha puesto rumbo a Kirguistán junto a Jesús Calleja. La actriz ha vivido una gran experiencia llena de aventuras en 'Planeta Calleja'. Un viaje que ha provocado que acabe abriéndose en canal con el presentador desvelándole algunos aspectos de su vida privada de los que no había querido dar ningún detalle hasta ahora. Una de las dudas que siempre han existido es si entre ella y Miguel Ángel Silvestre surgió algo más que una amistad tras el rodaje de 'Sin tetas no hay paraíso'.

La intérprete ha aprovechado su paso por el programa para zanjar todos los rumores y dejar claro qué fue lo que pasó realmente entre ellos. "No pasó nada de nada. Es un compañero maravilloso y disfrutamos mucho trabajando juntos, pero no hubo nada más", ha indicado dejando claro que en nunca tuvieron ningún lío y que simplemente eran buenos compañeros de trabajo.

Cuatro

De esta forma, Amaia Salamanca ha querido cerrar este asunto asegurando que, aunque muchos esperaban que entre ellos dos surgiese algo más que una amistad, nunca llegó a suceder. Además, la actriz ha confesado que la fama que adquirió gracias a ese papel llegó a sobrepasarle debido a la gran presión mediática que sentía. Una situación que provocó que llegase a preguntarse si merecía la pena su trabajo.

Rosauro, el gran amor de su vida

A pesar de no ser muy propensa a hablar de su vida privada, Amaia Salamanca ha sorprendido al desvelar detalles de su relación con Rosauro Varo hasta ahora desconocidos. La actriz ha llegado a confesar que su amor por él hizo que incluso decidiese marcharse a Estados Unidos, donde estuvo estudiando arte dramático. "Le conocí en Ibiza y fue amor a primera vista porque me divertía mucho con él desde el primer momento", ha reconocido.

Tanto es así que la actriz ha confesado que el día después de conocerle, decidió llamar a sus padres para decirles que "se había enamorado". Lo cierto es que desde ese momento hasta ahora ya han pasado 12 años y los dos siguen estando igual de unidos. Con tres hijos en común, Amaia Salamanca ha hablado de lo mucho que admira a su chico, reconociendo que ellos no necesitan estar casados para demostrarse su amor. "A nosotros nos sirve así, no porque nos casemos significa que vamos a querernos más".

Cuatro

La actriz ha reconocido que ambos son muy diferentes y tienen estilos de vida muy distintos. Sin embargo, ha dejado claro que esto nunca ha sido un problema entre ellos. "Él es más anfitrión y traer a gente a vernos y yo soy más de salir fuera y viajar. Nos diferenciamos en muchas cosas y aprendemos mucho el uno del otro".

Amaia Salamanca define a su chico como una persona "hecha a sí misma" y "muy divertida". Además, ha reconocido que al no estar casados solo uno de ellos puede tener el carnet de familia numerosa, que ellos han decidido que sea de él y ha explicado cómo se organizan económicamente. "Todo lo que tiene que ver con los niños es a medias porque yo he querido que sea así", ha explicado.

Cuatro

De esta forma, la actriz ha dejado claro que sigue completamente enamorada de su chico, al que ella llama cariñosamente 'Ros'. "Yo con él nunca me aburro y él conmigo tampoco", ha aclarado mostrando lo feliz que se siente de estar con él.

