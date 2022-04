Belén Esteban sigue con su gira empresarial. Si hace unos meses nos sorprendía viajando a Dubái para dar a conocer su nuevo producto, estos días lo ha hecho en un país mucho más cercano y vecino: Andorra. A través de sus cuentas oficiales, la nueva presentadora de Telecinco ha sorprendido mostrando algunas imágenes de su viaje a Andorra donde ha disfrutado de los sitios más emblemáticos del Principado. Así hemos podido verla detrás de la barra de un bar o disfrutando de la nieve que estos días ha caído en las calles de Andorra.

Unas imágenes que han generado un gran número de mensajes animándola a disfrutar de este país pirenaico y de los rincones más desconocidos. "Disfruta.. Es preciosa Andorra... Tiene mucho encanto.. Y el vall de Núria.. Bueno toda esa zona tiene tanto encanto...!!!", le aseguraba una seguidora. Un consejo que seguro ha seguido este fin de semana y es que sigue aún disfrutando de esta escapada de fin de semana que ha aprovechado en el terreno profesional.

Pero si algo ha dejado este fin de semana ha sido un sorprendente encuentro: Belén Esteban compartía una divertida imagen con El Rubius. El youtuber, sonriente, aparecía posando con la colaboradora: "¡Qué alegría poder conocer a El Rubius!", escribía la ahora presentadora de 'Sálvame'. Y es que, la colaboradora ha causado un gran revuelo por todas las calles de la capital.

Un curioso encuentro que, según se puede ver en la imagen, ha tenido lugar ya en el aeropuerto, ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores. Susana, Laura Fa o Anabel Pantoja han reaccionado a este encuentro con una carcajada debido a lo rocambolesco de la situación. "No te lo creo", "dos fenómenos", "olé", han escrito.

