Todo lo que toca Belén Esteban se convierte en oro: sube audiencias igual de bien que vende gazpachos, y ahora la colaboradora y 'princesa del pueblo' está a punto de darnos doble ración. Y no, no hablamos de una oferta de 2x1 en su marca de comida, sino de sus apariciones televisivas, porque la de Paracuellos está a poco de estrenar un nuevo programa en el que llevará la voz cantante como presentadora, porque Carlota Corredera no va a ser la única. De momento, Belén no ha querido dar muchos detalles de lo que se está gestando en los despachos de su productora, pero sí ha dicho que está "muy nerviosa y muy ilusionada".

Aunque los rumores apuntan a que podría ser un 'talk show' (como 'El Hormiguero' o 'La Resistencia', programa que le encanta a Belén), la colaboradora no ha querido contar demasiado porque aún no puede adelantar nada, pero ha afirmado que será "una sorpresa": "La productora La fabrica de la tele y 'Sálvame' siempre me han propuesto cosas que he hecho porque he querido, pero con esto nuevo que voy a hacer estoy muy contenta e ilusionada, y deseando que empiece para que todo el mundo lo vea".

Respecto a lo que podremos ver en el nuevo programa, ha dicho lo siguiente: "Me voy a sorprender hasta yo misma, pero es un reto que me he puesto. Llevo muchos años en televisión, pero no quiero que me vean sólo como colaboradora de 'Sálvame'. Es una cosa nueva. Confío mucho en mí y en hacerlo muy bien. Es un reto que me gusta, estoy muy nerviosa…". Y ha añadido: "Habrá momentos en los que a veces llorarás, a veces te reirás… Sólo digo que me veáis. Estoy muy ilusionada y con muchísimas ganas".

Sin parar: a tope con la expansión de 'Sabores de la Esteban'

Su empresa de comida le está dando muchas alegrías, y después de sacar a la venta gazpacho, salmorejo, patatas fritas y cremas de verduras, dentro de poco volverá a dar la campanada con nuevos productos: "Vienen cosas nuevas. El 8 de abril habrá una presentación de productos nuevos y estoy muy contenta", ha revelado. ¿Pero significa esto que su nueva aventura en la tele le puede quitar tiempo de su otra empresa? "Yo puedo con todo", ha dicho tajante. ¡Deseando estamos de ver las novedades en su vida!

