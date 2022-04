Ana Mena revoluciona Madrid gracias a una nueva línea de móviles. Hace unos días, la cantante, nueva embajadora de la firma y que contó una anécdota con Almodóvar, acudió en la capital de España a la presentación de los nuevos dispositivos de la gama Galaxy A en nuestro país. Ana Mena y un grupo de privilegiados recorrieron, con un autobús descapotable, los rincones más emblemáticos de Madrid y pudieron fotografiarlos, al más mínimo detalle, gracias a la nueva tecnología del Galaxy A53 5G y sus cinco lentes. El recorrido de Ana Mena en autobús descapotable llevó a la cantante y a sus acompañantes por los lugares más emblemáticos de Madrid como las calles Fuencarral, Alcalá (pasando por El Retiro), Velázquez, Goya, Plaza de Colón y Plaza de Cibeles, terminando en el hotel Riu Plaza España que había sido el punto de partida del recorrido.

Ana Mena, que fue jurado de 'Idol Kids' en su edición de 2022, es la perfecta embajadora para Galaxy A, una artista joven, innovadora y carismática que ayudará a la compañía a dar a conocer su nueva gama. Una serie que hereda lo mejor de la familia Galaxy S y sobre todo que se ajusta a las necesidades de este público, incluyendo su deseo de que las marcas pongan en marcha iniciativas para cuidar el medio ambiente, como la iniciativa 'Galaxy for the Planet'. Con ella, la firma se compromete a llevar a cabo acciones medioambientales tangibles para ayudar a que el planeta sea más saludable en 2025.

Cedida Samsung

Por ejemplo, la serie Galaxy A elimina el enchufe del cargador y reduce el tamaño del embalaje, que también incluye papel de origen sostenible, mientras que el propio dispositivo utiliza materiales reciclados postconsumo (PCM) para los botones laterales y las bandejas de las tarjetas SIM. "Que una compañía como Samsung utilice materiales reciclados y tenga tan en cuenta el cuidado del planeta a la hora de diseñar sus nuevos productos es muy importante y un gran ejemplo. Sin duda, es una de las características que más me impresionaron de la nueva familia Galaxy A. Esta apuesta por la sostenibilidad junto a sus innovadoras funciones lo convierte en un terminal ideal para los que pasamos el día creando y compartiendo contenidos" comentó la cantante.

Los nuevos Galaxy A estarán disponibles en cuatro colores: Black, Light Blue, Orange y White. Galaxy A53 5G tiene un precio de 449€ para 6GB+128GB y 509€ para la variante de 8GB+256GB. Los usuarios que adquieran un Galaxy A53 5G hasta el 17 de abril, podrán disfrutar de la oferta de lanzamiento disponible en y en algunos establecimientos seleccionados, de conseguir unos Galaxy Buds2 sin coste adicional.

