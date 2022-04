José Antonio Canales Rivera vuelve con su ex novia, Isabel

José Antonio Canales Rivera se ha reconciliado con su ex novia Isabel. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco podrás ver, EN EXCLUSIVA, las imágenes de la escapada de la pareja a París que demuestran que se han dado una nueva oportunidad. La pareja mantenía una sólida relación sentimental, incluso vivían juntos en Toledo, cuando él fichó por 'Sálvame' y se hizo pública la infidelidad del torero con la modelo Cynthia Martínez. Entonces, José Antonio e Isabel rompieron pero no fue por mucho tiempo porque enseguida llegó una primera reconciliación y pasaron juntos el verano de 2021. Pero su vuelta no fue definitiva porque volvieron a romper justo antes de que el colaborador de 'Sálvame' entrara en 'Secret Story' donde iba a coincidir con Cynthia. Ahora, meses después, parece que la insistencia del torero ha conseguido sus frutos y la pareja ha decidido volver a unir sus caminos y han disfrutado de unos días en la capital de Francia, ciudad del amor por excelencia.

DIEZ MINUTOS ha sido testigo, EN EXCLUSIVA, de la escapada de Canales Rivera y su novia Isabel a París. Besos, achuchones, largos paseos de la mano, abrazos… Está claro que José Antonio y su chica, olvidados sus problemas y el 'affaire' del torero y Cynthia, vuelven a estar enamorados y, además, han compartido un plan muy especial: han participado juntos en la maratón de París. El torero y la empresaria han compartido su gesta en las redes sociales pero posando por separado. "Cinco meses esperando este momento y ya sé lo que se siente" escribió Isabel en una fotografía que subió a su Instagram mordiendo su medalla bajo el Arco del Triunfo. El colaborador de 'Sálvame' subió la misma imagen, en el mismo sitio, con la sintonía de 'We are the champions'.

Agencias

París ha sido el lugar elegido por José Antonio e Isabel para pasear su reconciliación como podrás ver EN EXCLUSIVA en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco. Su historia comenzó hace algo más de ocho años cuando les presentó un amigo en común y lo suyo fue un auténtico flechazo como el propio Canales Rivera ha explicado en más de una ocasión ya que comparten las mismas pasiones: el campo, los toros, los caballos y el running. Ahora, parece que a la tercera va la vencida, y su relación pasa por su mejor momento. ¡Enhorabuena pareja!

Hearst

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io