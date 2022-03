Ser famoso no sale gratis, lo sabe Canales Rivera quien, tras participar en varios realities, ha pagado un alto precio en lo personal. Un estigma que trata de quitarse mostrando su lado más familiar, como es en la distancia corta. Le conocí hace años en Sevilla, he seguido sus pasos, y es ahora, a punto de cumplir los 48 años, cuando he querido hablar con él para saber cuáles son sus proyectos o por qué quiere participar en la maratón de Nueva York. Además, confiesa si echa de menos los ruedos, cómo es en su papel de padre, hijo y primo de Cayetano, Francisco y Kiko Rivera. Repasamos la vida de Kiko Rivera.

"Las primeras palabras que pronuncié antes de mamá o papá fue 'quiero ser torero"

Canales Rivera asegura que no le importa cumplir años porque "cada año que pasa me parezco más a mis antepasados" y explica de quién ha heredado los ojos azules. "Herencia de mi abuela Agustina, porque salvo mi mamá los tres hermanos tenían los ojos claros, así como Cayetano y yo" y aclara qué ha heredado de los Rivera. "Hace tiempo me preguntaban por mi abuelo, al que me siento tan unido que creo que lo llevo dentro de mí, sobre todo cuando tengo que tomar decisiones importantes, porque me identifico mucho con su forma de ver las cosas, con su sentido de la justicia, su sacrificio, su trabajo" y añade que mantiene conversaciones con él y que intentó que no fuera torero. "Mi abuelo intentó quitármelo de la cabeza. Cuando llevaba cinco o seis años como matador, me seguía diciendo que dejase de torear" y explica por qué no le hizo caso. "Las primeras palabras que pronuncié antes de mamá o papá fue 'quiero ser torero", dice.

José Antonio reconoce que pertenecer a la familia Rivera fue más un hándicap que una ayuda en su carrera como torero y que pagó un alto precio por ser quién era. "Mucho, a los diez años de la alternativa ya tenía 20 cornadas. Aunque mi carrera no ha ido tan bien como me hubiera gustado, pese a lo mucho que me esforcé. Intenté dar el 150 por cien de mí en todos los aspectos: tiempo, pasión, respeto y aprendizaje, pero en el mundo del toro son muchos los llamados y pocos los elegidos", reconoce.

"He tenido una suerte tremenda con mis dos hijos"

Canales Rivera está muy orgulloso de sus hijos y cuenta qué le parecería que se dedicasen al mundo del toro. "A mi hija le encanta el ambiente taurino, pero mi hijo es un aficionado, de los que le gusta coger el capote y la muleta, y se viene conmigo a entrenar al campo. Lo vive, lo siente, y eso me encanta, pero de ahí a que se ponga delante de un toro, va un abismo" y explica cómo es su relación. "He tenido una suerte tremenda con los dos, porque hablamos de todo, salimos a comer por ahí, nos llevamos muy, muy bien, y nos queremos mucho. Mi hijo va a cumplir 16 años y es un disfrutón", dice.

José Antonio reconoce que tiene pocos amigos pero buenos y que ha cometido muchos errores. También habla de su trabajo en televisión, en 'Sálvame', su nuevo medio de vida. "Yo colaboro en 'Sálvame' un día o dos en semana sabiendo que es un trabajo duro en lo personal, pero honrado. Ahora bien, si te vas a sentar en ese plató para estar amargado, eso no aporta nada, yo trato de tomármelo con una sonrisa, y una vez que salgo de mi trabajo desconecto, eso es una virtud".

"En 'Secret Story' me sentí como una vaca en un corral... No estaba cómodo"

También habla de su paso por 'Secret Story'. "Me sentí como una vaca en un corral. Tengo que decir que todos los que componen el equipo, sin excepción, son increíbles, pero como yo estoy acostumbrado a estar en el campo montando a caballo, saliendo a correr, o a andar, al verme allí con gente con los que no tenía afinidad, no estaba cómodo", reconoce. Sobre su relación con sus primos, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera asegura "tengo buena relación con los dos y con Kiko, desde hace tiempo. Como en la vida y en las carreras, hemos tenido altibajos porque cada uno tenemos nuestras familias y nuestra vida... Podemos estar cuatro o cinco meses sin vernos, y de repente estamos juntos y parece que nos hubiéramos visto el día anterior, y eso es porque llevamos la misma sangre" afirma y se emociona al reconocer que ha hecho daño a gente que quiere.

Su foto favorita

"Esta foto refleja el día a día con mi madre, si me encuentro siete veces con ella en casa, le doy siete besos".

