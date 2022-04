Desde que Ana Rosa Quintana anunció que se marchaba temporalmente de su programa porque volvía a padecer cáncer de mamá, son pocas las veces en las que le hemos podido ver. La presentadora no ha dudado en compartir algunos mensajes a través de sus redes sociales para desvelar cómo se encuentra, mostrando cómo es su nueva cesta de la compra o mandando un mensaje de agradecimiento después de que su productora fuese premiada. Ahora, la presentadora ha reaparecido en 'Instagram' con una publicación en la que se puede ver cómo se está cuidando en estos meses.

La persona encargada de publicar este mensaje ha sido Carmen Cánovas, la instructora de yoga que está acompañando a Ana Rosa Quintana en todo este proceso. "Ya hay estudios sobre la efectividad del yoga como apoyo en pacientes con cáncer de mama. Pero yo no vengo a hablaros de estadística ni de lo que piensan unos u otros. Yo vengo a hablaros de lo que yo vivo en primera persona", ha comenzado explicando junto a una instantánea en la que se puede ver a la periodista practicando uno de los ejercicios.

"Ana y yo nos conocemos y practicamos yoga desde hace ya años. Cuando la diagnosticaron, lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar. Estos procesos, son procesos duros física y emocionalmente así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento", ha indicado dejando claro que la periodista nunca quiso abandonar su rutina.

Carmen Cánovas ha asegurado que siente que estos ejercicios han sido "nutritivos" e "hidratantes" para el alma. "Ha sido una gran ayuda mejorando varios aspectos de la calidad de vida. Hemos trabajado fuerza, equilibrio, respiraciones, reducido los niveles de cortisol, mejorado el descanso...", ha explicado. Sin duda, unos aspectos que le han ayudado a tener una mejor calidad de vida.

La instructora de yoga no ha querido perder la oportunidad de mandarle un mensaje de ánimo a Ana Rosa desvelando lo orgullosa que está de ella. "Estoy muy orgullosa de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa. Escuchando su cuerpo de una manera más consciente, trabajando la energía con sensibilidad y respeto", ha reconocido.

Sin duda, unas bonitas palabras que han emocionado a la periodista, que no ha dudado en darle las gracias por enseñarle a amar el yoga y por haberle acompañado en estos meses. "Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar , es ejercicio físico intenso, bueno para el alma y para el cuerpo", ha indicado a través de un comentario. Un mensaje con el que confirma lo mucho que le está ayudando el yoga en su recuperación.



