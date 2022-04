Raúl Fuentes desvela sus secretos mejor guardados en nuestro 'Test de los famosos'. El cantante protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' donde repasa sus más de 20 años de carrera musical desde 'Sueño tu boca', su primer gran éxito, hasta 'Perdona que te diga', su nueva canción. Además de posar con la mejor moda de hombre, Raúl revela el secreto de que, a sus 47 años, siga igual de estupendo. "Es simplemente genética, porque ni me he operado ni me he puesto bótox" y nos cuenta que, de no haberse dedicado a la música, habría sido "administrativo o actor". También reconoce que su espinita clavada es no haber ido a Eurovisión y que no tendría problema en volver a intentarlo. Todo lo que debes saber sobre 'Eurovisión 2022'.

En el vídeo de la parte superior, Raúl se somete a nuestras preguntas más indiscretas sobre el amor. ¿Quieres saber si, en términos de pareja, le han dejado o ha dejado más él? ¿Está soltero o en pareja? ¿Cómo se vive mejor solo o acompañado? ¡Dale al play y descubre todas sus respuestas! Nuestros personajes favoritos se someten al 'Test de los famosos' de DIEZ MINUTOS.

Además, el cantante nos habla del mundo de la música y reconoce que ha cambiado mucho. "A todos los niveles: la forma de consumirla, de valorarla, la forma de sentirla y la forma de distribuirla, las redes sociales son ahora el gran apoyo de los artistas" y reconoce que él también ha cambiado "aunque en los esenciales sigo siendo el mismo crío de hace 22 años que sacó su primer disco y vivía con esa ilusión y ese entusiasmo". Raúl nos adelanta que este verano habrá gira de conciertos y que ya está ofreciendo recitales más íntimos a piano y voz. "Se cogen con muchas más ganas después de dos años de pandemia", reconoce. En el vídeo, Raúl revela qué es lo más curioso que le han tirado a un escenario. ¡Dale al play para saberlo!



