Raúl Fuentes presenta su nueva canción, 'Perdona que te diga'. El cantante protagoniza nuestro 'Gente con estilo' para repasar su carrera musical y nos desvela cómo cambió su vida gracias a 'Sueño su boca', la canción que le lanzó al estrellato hace más de veinte años. Raúl tiene claro que era muy difícil mantener el gran éxito que tuvo con ese tema. "Era consciente de que esta profesión es una gran montaña rusa y que en cualquier momento ese boom que te lanza a lo más alto desaparece. Lo que me queda es que he dejado una huella muy marcada para muchas personas, sé que puedo seguir disfrutando de mi profesión y es un lujo seguir dedicándome a esto y no como otros compañeros que, por desgracia, se han quedado en el camino", cuenta.

En el vídeo de la parte superior, Raúl Fuentes envía un cariñoso mensaje a los lectores de DIEZ MINUTOS y, además, canta algunas estrofas de 'Perdona que te diga', su nueva canción, que, como él mismo ha explicado, "tiene matices de mis inicios, pero suena actual". En su música, el cantante se muestra fiel a su estilo. "Siempre he hecho lo que el cuerpo me pedía, aunque las tendencias hayan cambiado. Yo no me voy a poner a hacer reguetón cuando he estado toda la vida cuidándome la voz. Además, no me motiva. Eso no significa que no haya evolucionado", asegura.

Ana Ruiz HEARST

Ante la cercanía del festival de Eurovisión, que se celebra el 14 de mayo en Italia con Chanel como representante de España, Raúl reconoce que es su asignatura pendiente. "Tengo esa espina clavada después de 22 años. No tendría problema de volver a intentarlo" y niega una supuesta rivalidad con David Civera. "Nunca la ha habido. Siempre me he llevado muy bien con él. Civera hizo lo que yo no pude hacer, que es ir a Eurovisión, porque yo me quedé a las puertas antes que él", afirma y nos cuenta si cree que ha hecho historia en el mundo de la música. "Una pequeña huella habré dejado, porque desde el momento que alguien te dice que se ha enamorado con tu canción o que al primer concierto que ha ido en su vida es el mío… esa huella va a estar ahí, tanto para esa persona como para mí", asegura.

