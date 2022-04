Raúl Fuentes lleva más de veinte años encima de los escenarios. El cantante tocó el éxito con los dedos con tan solo 25 años, ahora tiene 47 y sigue presumiendo de vivir de su sueño y no es el de su gran hit, 'Sueño tu boca'. Ahora lanza 'Perdona que te diga', donde no ha abandonado la esencia de sus inicios, pero como él mismo dice, he evolucionado.

Raúl, ¿Cuánto hace que no sacabas nueva canción?

Justo antes de la pandemia, y lo estuvimos promocionando, pero todo se cortó. Nos quedamos a medias. Me vino bien porque necesitaba desconectar y romper con la monotonía del trabajo.

¿Por qué?

Porque me vino bien el tiempo de relax, estar tranquilo y no tener que pensar. Aprendí a conocerme en una situación complicada. Tengo que decir que no fue tan duro como yo había imaginado.

"Yo, al ser realista, sabía que mi boom era algo que no era normal y que seguiría peleando para mantenerme"

22 años de carrera y has vivido en una continua montaña rusa, ¿cómo lo has llevado?

Siempre he sido una persona muy fría y coherente con las situaciones que vivía. Yo, al ser realista, sabía que mi boom era algo que no era normal y que iba a seguir peleándome para mantenerme y lo sigo haciendo. Era consciente de que esta profesión es una gran montaña rusa y que en cualquier momento ese boom que te lanza a lo más alto desaparece. Lo que me queda es que he dejado una huella muy marcada para muchas personas, sé que puedo seguir disfrutando de mi profesión y es un lujo seguir dedicándome a esto y no como otros compañeros que, por desgracia, se han quedado en el camino.

¿Nunca has tenido en la mente tirar la toalla?

No, aunque he tenido situaciones complicadas y difíciles, porque hay veces que las cosas no salen como tú las peleas. Esto es una continua pelea. Puedo decir que he sido un privilegiado y las cosas me han ido bien. Nunca he tocado fondo como para decir que cambio de profesión.

¿Estarías dispuesto, ahora con 47 años, a vivir aquel éxito?

Yo creo que con 47 años no podría aguantar el ritmo, porque no tienes la misma energía.

Mira Raphael.

Lo de él es un caso único. Yo en aquella época trabajaba 60 días seguidos. Llegué a dar 80 conciertos en tres meses. Solo comía, dormía y cantaba.

No tenías vida.

No, pero era mi sueño. Yo he renunciado a muchas cosas.

"Invertí el dinero en mi casa. Por eso soy un privilegiado"

¿Cómo qué?

Por ejemplo, a mi vida privada. Después de los dos primeros años, me cogí un año sabático y miré atrás. Y me di cuenta que había recorrido medio mundo, que había sido número uno, que tenía fans y que la cartera la tenía llena de dinero, aunque no tenía tiempo de gastarlo...

¿Has sido hormiguita?

Sí, invertí el dinero en mi casa. Por eso soy un privilegiado a nivel de que no tengo la necesidad de trabajar tanto todos los años.

La industria ha cambiado mucho y el estilo de música también, pero tú has sido fiel a tu estilo, a esas canciones que te hicieron triunfar.

Siempre he hecho lo que el cuerpo me pedía, aunque las tendencias hayan cambiado. Yo no me voy a poner a hacer reguetón cuando he estado toda la vida cuidándome la voz. Además, no me motiva. Eso no significa que no haya evolucionado, porque 'Perdona que te diga' tiene matices de mis inicios, pero suena actual.

Empiezas muy joven y te vas de casa. Tan joven hay mucha gente que se acerca a ti, ¿has dejado a mucha gente en el camino?

Mucha que realmente no era gente que me rodeaba por cariño o admiración, simplemente por interés. En ese momento vas de pardillo y te fías de todo el mundo. El mundo de la música es muy bonito, pero seamos realistas, lo que lo mueve son los números. Es así de crudo.

Decías antes que no tenías vida, ¿has sentido la soledad del artista como han confesado otros cantantes?

Muchas veces llegaba al hotel después de un concierto maravilloso y me encontraba solo, vacío y rompía a llorar, solo por desahogarme.

¿Has necesitado ayuda psicológica?

No, creo que al final me rodeaba de gente buena con quien entablar unos lazos personales. Por ejemplo, con mi representante llevo estos 24 años de carrera.

"De no ser cantante, habría sido administrativo o actor"

¿Y tu familia qué decía?

Ellos flipaban. Mi madre tenía miedo porque yo era joven. Yo con 'Sueño tu boca' tenía 25 años y ya había madurado, porque mi padre había fallecido y era una persona responsable. Mi madre era consciente de que era muy coherente con mi trabajo, pero tenía los miedos de lo que se mueve en este mundo.

¿Si no hubieras sido cantante?

Habría sido administrativo o actor.

En este nuevo tema hablas de abandonar a una persona, ¿te han abandonado muchas veces o al contrario?

Yo creo que me han abandonado más veces, cuanto más me he entregado, más palos me he llevado.

Pero todavía crees en el amor.

Claro, y tengo la esperanza de que todo tiene que llegar en algún momento. Por lo menos necesito creerlo, aunque no tengo la necesidad de que llegue ya.

"Ni me he operado ni me he puesto bótox"

Pues con 47 años se te va a pasar el arroz. Eso sí, no los aparentas.

Es simplemente genética, porque ni me he operado ni me he puesto botox.

¿Cómo has mantenido tu vida privada alejada de la fama?

Los medios siempre han sido muy respetuosos conmigo. Cuando he hablado, nunca lo he hecho para crear noticias.

¿Sigues teniendo rivalidad con David Civera?

Nunca la ha habido. Siempre me he llevado muy bien con él. Civera hizo lo que yo no pude hacer, que es ir a Eurovisión, porque yo me quedé a las puertas antes que él.

Nunca habéis hecho un dueto.

Pero no ha sido porque no hayamos querido, simplemente porque no ha surgido.

¿Irías a Eurovisión?

Tengo esa espina clavada después de 22 años. No tendría problema de volver a intentarlo.

¿Crees que has hecho historia en el mundo de la música?

Una pequeña huella habré dejado, porque desde el momento que alguien te dice que se ha enamorado con tu canción o que al primer concierto que ha ido en su vida es el mío… esa huella va a estar ahí, tanto para esa persona como para mí.





