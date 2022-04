La polémica sobre si es mejor la tortilla con cebolla o sin, hizo que Patricia Parto terminase retando a Ana Terradillos a hacer una versión cada una para decidir cuál era la que estaba más rica. Una propuesta que la presentadora terminó aceptando, aunque dejando claro que ella siempre será más de las que la prefieren sin cebolla. Ahora, durante 'El Programa de Ana Rosa' ambas han degustado el plato que han cocinado.

Sin embargo, lo que Patricia Pardo no se esperaba era el gran 'zasca' que su compañera iba a lanzarle sacando a relucir a su chico, Christian Gálvez. Todo ha comenzado después de la gallega 'picase' a su compañera. "Quién se va a creer que Ana Terradillos, que no puede ni levantarla, que le haya dado la vuelta a eso. ¿El pan lo has sacado del mismo sitio donde has comprado la tortilla?", una acusación a la que Ana Terradillos no ha dudado enr esponder. preparado sola la suya. "Ella no se lo cree porque ella es así. He tenido la suerte del principiante. Por cierto, la tuya ¿la has hecho tú o te la han hecho? Digo, a lo mejor Christian ha participado también cortando las patatas…", le ha reprochado.

Telecinco

Unas palabras que han dejado completamente sorprendida a Patricia Pardo que le ha indicado que esa frase le parecía "un golpe bajo", aclarando que no le había ayudado haciéndola. Un 'pique' que han mantenido mientras cada una cataba la tortilla de la otra entre risas, dejando ver la complicidad y buena relación que existe entre ellas a pesar de tener distintos gustos culinarios.

Telecinco

"Yo creo que la ha hecho Christian no creo que la hayas hecho tú pero bueno…", ha seguido insistiendo Ana Terradillos dejando claro que seguía sin creerse que la presentadora hubiese hecho esa tortila con patata, cebolla, pimiento y chorizo. Una acusación a la que Patricia Pardo ha respondido con una sonrisa nerviosa sin querer entrar en detalles.

