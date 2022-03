Christian Gálvez y Patricia Pardo han dejado claro que no se esconden. Dos meses después de la ruptura del presentador con Almudena Cid y seis después de que la presentadora se divorciara de su marido durante 7 años, la nueva pareja se encuentra en un momento muy dulce viviendo el inicio de su relación. Y es que los inicios de una relación siempre son maravillosos. Pardo confesó en su programa que se siente "muy feliz e ilusionada", una sensación que parece que el presentador también comparte a juzgar por los primeros mensajes que ha dedicado a su nueva novia.

El que fuera presentador de Pasapalabra ha querido declararse a su novia en el programa de radio que dirige en 'Cadena 100', un espacio que ha aprovechado para lanzar un speech romántico. En la presentación de su programa, Gálvez aseguraba que había decidido ser él mismo y dedicar el inicio de su programa no al comentario de una noticia, como suele hacer, sino a un profundo aprendizaje que había tenido estos días.

"Esta semana he aprendido algo, que si doy un paso puede que me aplaudan o me critiquen, pero que si no lo doy también puede que hagan cualquiera de las dos cosas", empezaba Gálvez, "he decidido caminar con libertad", añadía hablando gallego en un guiño a la periodista y la publicación de Instagram con la que había confirmado su relación con Patricia Pardo. "Camino sin prisa pero con alma y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un 'buenos días', un 'gracias', un 'te quiero'... Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia", arrancaba.

"Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío".



