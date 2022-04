Rocío Flores se ha pronunciado sobre su relación con Manuel Bedmar y ha sido clara: siguen juntos. La colaboradora televisiva no está teniendo su mejor semana. Empezaba con la dolorosa recuperación de la lipoescultar a la que se había sometido y que le ha hecho estar de pie durante su intervención en 'El programa de AR' y seguía con las polémicas declaraciones de Laura Gutiérrez, una joven malagueña que asegura haber estado con el novio de Rocío. La supuesta amante incluso aportaba pruebas, unos audios, en los que se confirmaría la infidelidad.

Han pasado tres días y por fin, Rocío Flores ha roto su silencio. "Mi vida sigue exactamente igual con mi novio. Estoy bien, todo está en orden", ha asegurado la hija de Antonio David Flores. Joaquín Prat ha querido saber si la colaboradora y su novio habían hablado sobre esta supuesta infidelidad, a lo que ella ha contestado: "Me mantengo en mi línea. No he hablado de mi relación y no lo voy a hacer".

Sobre si la aparición de la supuesta amante habría provocado un punto de inflexión en su relación y cómo le había afectado, Rocío ha sido tajante: "Después de todo lo que llevo pasado, esto es mínimo". Y ha vuelto a sentenciar que "cada uno diga lo que quiera. Yo no voy a hablar de mi relación. Es la realidad. Mi vida sigue con normalidad, voy a seguir haciendo mi vida normal, tal cual está y que cada uno diga lo que quiera decir".

Captura TV

Lo cierto es que las 'evidencias' están ahí -los audios que han salido a la luz- pero Rocío se niega a dar más detalles sobre lo que ha hablado con Manuel. "Hablasteis en su día y lo habéis masticado juntos", ha afirmado Joaquín Prat. A lo que ella ha contestado: "Sigo con mi vida hacia delante".

¿Irá al cumpleaños de Marta Riesco?

El otro frente abierto de Rocío Flores esta semana ha sido el del cumpleaños de la novia de su padre y las declaraciones de la periodista que afectan directamente a Olga Moreno. "La víctima no es Olga Moreno, soy yo. He aguantado mucho, estoy harta", dijo Marta en 'El programa de AR', unas palabras que no gustaron nada a la ganadora de 'Supervivientes 2021' que contestó de forma clara y concisa: "Solo voy a decir que yo nunca miento y que nunca he mentido". Sobre esta polémica, Rocío Flores lo tiene claro: "Estoy en un punto en el que he decidido mantenerme al margen, de tal manera que ni lo sé ni me importa, ni lo quiero saber. Solo quiero que todo el mundo esté bien empezando por mis hermanos pequeños y que los mayores solucionen sus cosas".

Lo que sí ha confirmado es que felicitó a Marta Riesco con un escueto mensaje y que está invitada a su fiesta de cumpleaños, pero no irá al estar convalenciente. "Me ha invidato pero no sé si hubiera ido, cada uno hace con su vida lo que quiere. No tengo ningún problema con ella", ha zanjado Rocío Flores.

