Rocío Flores se encuentra convaleciente. La hija de Antonio David acudía esta semana a una clínica de cirugía estética donde se ha sometido a una operación de lipoescultura. Acompañada siempre por Olga Moreno, la joven acudía a la clínica, de la que salía horas después, para pasar el postoperatorio en su casa. Sin embargo, desde el momento en el que se la vio salir en el coche de la clínica, no había dado señales de vida en redes sociales, algo de lo que era perfectamente consciente ya que los dolores de la operación y la recuperación apenas le habían dejado moverse en los últimos días.

Enfocada en recuperarse, ha preferido mantener silencio aunque ya lo ha roto a través de su cuenta de Instagram, la cual ha aprovechado para contar cómo está sobrellevando estos días. "Como sabéis llevo desde el lunes, prácticamente desaparecida de redes sociales", comenzaba explicando la influencer que ha contado lo dolorida que aún se siente.

Rocío Flores confesaba que se había sometido a una lipoescultura con BodyTite, una técnica que ha nacido en los últimos años para remodelar cualquier parte del cuerpo mediante una alternativa a la liposucción ya que evita las cirugías, puesto que es asistida por radiofrecuencia. El objetivo sigue siendo el mismo que el de la liposucción: eliminar la grasa del cuerpo y producir la retracción de la piel.

"Voy a ir volviendo poco a poco a redes sociales porque estoy teniendo una recuperación un poco lenta pero hoy ya voy un poco mejor", confesaba la influencer quien añadía que "hoy ya he salido a la puerta de la calle a andar un pelín", y es que hasta ahora ni siquiera podía hacer el esfuerzo de salir de casa. No obstante, ha estado constantemente arropada por los suyos, y no solo por Olga Moreno y su padre, Antonio David, sino también por su chico, Manuel Bedmar, quien no ha dudado en viajar hasta Madrid para darla una sorpresa.

"Ayer por la noche me dieron la mejor sorpresa", escribía Flores en su Instagram compartiendo un boomerang con su chico, demostrando que, a pesar de la crisis que han atravesado en los últimos meses, la relación está mejor que nunca.

