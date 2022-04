Desde que volviera de Honduras, Olga Moreno apenas ha aparecido en los medios de comunicación. La ganadora de 'Supervivientes' se ha mantenido en un segundo plano, teniendo únicamente apariciones a través de sus conversaciones con los periodistas que se encuentran en la calle buscando sus últimas declaraciones acerca de su ex, Antonio David Flores y Marta Riesco, en cuya ruptura podría haber tenido mucho que ver. Ahora, después de sorprender con la creación de un perfil personal en Instagram, donde apenas es activa, podría estar en conversaciones para volver a pisar un plató de televisión, y lo podría hacer en la nueva edición del concurso del que se llevó el primer premio.

Según el portal Informalia, estas negociaciones estarían muy encaminadas y prácticamente cerradas aunque habría puesto una condición para volver que haría que su vuelta estaría únicamente encuadrada a las galas de debate. La sevillana habría puesto un veto a uno de los presentadores que, según considera, se ha portado muy mal con su familia y, sobre todo, con su ex, Antonio David.

Gtres

El nombre con quien no se quiere encontrar es Jorge Javier Vázquez, quien ha puesto varios motes a Antonio David en este tiempo y criticado a Rocío Flores en varias ocasiones. Según cuenta el portal, esto podría hacer que la primera aparición de Olga en este programa fuera el 24 de abril, aunque se trata de una fecha que puede cambiar. Y es que los debates serán presentados en esta ocasión por Ion Aramendi.

"Ella prefiere vivir con su sueldo de dependienta que sufrir en un plató. Es lo que ha hecho toda la vida. No le gustan las cámaras. No se siente cómoda ante ellas. Además, aunque algunos no lo crean, no necesita el dinero. Ganó Supervivientes y ella no es de malgastarlo", ha asegurado una fuente a Informalia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io