Antonio David Flores y Marta Riesco ya no esconden su relación. El ex colaborador de televisión y la periodista quieren normalizar su noviazgo y por eso están dispuestos a pasear de la mano. Esta era una de las condiciones de la reportera de 'El programa de Ana Rosa' para continuar su relación con el ex de Rocío Carrasco. Después de meses,por fin les vemos relajados, paseando por las calles de Madrid y disfrutando de un plan de pareja de sábado noche. Unas imágenes que se producen en un momento muy significativo, justo después de que Antonio David diese un paso al frente a en su cumpleaños y le diese su sitio a Marta Riesco.

También después de que su todavía mujer decidiese romper su silencio y hablar de todo lo que supuso para ella su separación del colaborador de televisión en su primera entrevista. Parece que los astros se han alineado y ahora, pueden disfrutar como unos novios cualquiera de su relación.

Gtres

El padre de Rocío Flores ha cambiado por completo su actitud. Cuando confirmó su romance con la periodista se intentó mostrar lo más cauto y discreto posible. Todo ello para no dañar a Olga Moreno o la familia que había formado junto a ella. Ahora, después de que todo esto saliese a la luz, le vemos feliz y relajado paseado al lado de su chica.

Con una sonrisa de oreja a oreja el malagueño salía del espectáculo en el recinto ferial de Ifema. Ambos con un look muy juvenil y rockero se dejaban ver, demostrando que su relación parece cada día más consolidada.

Además, de por su relación, la pareja vuelve a estar en el ojo del huracán por las últimas declaraciones de Marta Riesco en las que afirma que Rocío Carrasco la llamó por teléfono. A su salida, la periodista volvía a confirmar su versión de los hechos, sin embargo ha decidido que sea en su programa este lunes cuando enseñe las pruebas de su llamada. Y es que, son muchas las personas que han intentado echar por tierra sus palabras y dejarla como mentirosa.



Gtres

