Nagores Robles ha hablado abiertamente de su ruptura con Sandra Barneda. Las presentadoras formaban una de las parejas más sólidas del panorama nacional, pero el pasado 15 de febrero sorprendían a todos sus seguidores anunciando su ruptura tras seis años de relación. Han pasado ya más dos meses desde que se separaron y, aunque fue una decisión fue de mutuo acuerdo, tal y como ellas mismas desvelaron, eso no significa que sea un proceso fácil de superar. Por eso, no ha sido hasta ahora cuando la presentadora de 'Baila conmigo' ha abierto su corazón y ha desvelado cómo se siente y cómo es su vida tras su ruptura con la presentadora de 'La isla de las tentaciones'.

Nagore ha publicado un post en su Instagram en el que ella misma pone voz en off a un vídeo en el que aparece haciendo yoga, una de sus disciplinas favoritas. Son las mismas palabras que escribe junto a las imágenes y con las que muchas de sus seguidoras confiesan que les "ha llegado al alma".

"Me preguntáis muchísimo: ¿Cómo puedo sobrellevar una ruptura? He decido escribir esto ahora, que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotros.

Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no deja una vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca. Leer ahora eso de 'otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá', es una mierda, una frase vacía, porque duele, rompe, quiebra y es insoportable. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil. Esa es mi realidad", confiesa con la voz temblorosa.

"Cada persona llevamos una cruz, peso, dolor, llámalo como mejor te reconozcas; más grande o más pequeña, pero todos nos levantamos cada mañana con un sentimiento que llevamos como podemos", describe al borde de las lágrimas.

A pesar del dolor que le supone esta ruptura, Nagore Robles afirma: "Me levanto y me seco las lágrimas". Y lanza un mensaje de optimismo: "Me imagino un mensaje que dice algo así, como un letrero enorme, como si fuera unas letras de neón en la carretera, que te alumbrarán en las noches más oscuras: 'tranquila, confía en tu poder, corazón y luz'. Así que a ti, que buscas fuerza y quizás no la encuentras, a ti que necesitas escuchar consejos y hoy no oyes, o a ti que buscas señales y hoy no ves, grábate esto: Confía en ti, en tu intuición y tu fuerza, todo será, como tenga que ser".

La presentadora también ha querido agradecer a sus seguidoras todo el apoyo que le han dado en estos difíciles momentos. "Leo algunos de vuestros mensajes: 'Que seas muy feliz Nagore, y que yo pueda verlo!!', 'Me has ayudado muchísimo y ni siquiera eres consciente de ello', 'Ojalá poder llenarme de esa energía que desprendes'. Respiro, me emociono y vuelvo a llorar. Sentir el poder positivo que llega desde las redes sociales, me hace bien, me reconcilia con ellas, sentirme cerca de personas que hemos coincidido en un sentimiento en algún momento, me hace sentirme cerca de ti".

