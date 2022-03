Nagore Robles revela de quién está "locamente" enamorada

Nagore Robles ha confesado por sus redes que llevaba unos días bastante ausente por salud. La presentadora, que está acostumbrada a contar con sus fieles seguidores, cogía su móvil y mediante un storie informaba lo que realmente le pasaba. La cara buena y la cara mala, así es Nagore. La colaboradora de 'Secret Story' acaba de salir de una fuerte ruptura y quizás no esté en su mejor momento. La presentadora sorprendía a sus seguidores un día después de San Valentín con un emotivo texto en el que explicaba su ruptura con Sandra Barneda: "El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja".

¿Qué es lo que le ha pasado a Nagore? Este 23 de marzo la joven conocía los resultados de una mamografía y una ecografía por haberse encontrado un bulto en el pecho: "He estado durante un par de meses con un dolor en un pecho, debido a un bultito duro que me estaba incordiando". Todo está bien", y continuaba confesando que se arrepiente por tarde en acudir a una revisión. "Me ha dado rabia reconocer que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo, no me volverá a pasar".

Como buena persona influyente, Nagore ha querido concienciar a la gente para que no dejen de asistir a sus revisiones médicas por nada del mundo, ya que siempre algo que parece sencillo se puede complicar. "Os aconsejo que nos hagamos pruebas con mayor frecuencia para comprobar que estamos sanas y salvas".

