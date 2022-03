Nagore Robles se ha abierto en canal con sus seguidores de Instagram y les ha confesado que está "locamente" enamorada. Ella y Sandra Barneda confirmaron su ruptura el pasado 15 de febrero después de seis años de relación. "El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra", escribía en sus redes sociales. Desde entonces, la 'exgran hermana' intenta llenar su vida de mensajes positivos que comparte con sus seguidores en redes sociales. En un alarde de sinceridad, Nagore Robles les ha propuesto el juego "Hazme una pregunta mientras dura esta canción". Y son muchos los que le han preguntado qué les diría a alguien que estuviera pasando un mal momento. "Ningún sentimiento, preocupación o pena dura para siempre. Somos seres en continuo cambio, y las emociones se transforman. Todo, absolutamente todo, pasa, hasta lo malo. Deja que gire la noria", contestaba.

También ha revelado cuál es su secreto "para desprender esa vibra tan positiva". Nagore lo tiene claro: "Hablarme mucho, aceptarme cuando mi energía también es mala, mirarme, hacer terapia, acompañarme, aprender y disfrutar del día a día llenándome la cabeza de sueños (aunque sean chiquititos) por cumplir".

Tras su ruptura con Sandra Barneda, muchos de los seguidores de la colaboradora televisiva se preguntaban si está de nuevo enamorada. La respuesta de Nagore ha sido tajante: "Locamente". Pero no es que tenga nueva pareja (que sepamos), la presentadora está enamorada de Nash, el perrito que Sandra Barneda le regaló por su cumpleaños en un momento de su vida en el que, tal y como ella misma ha contado, "estaba bajo de ánimo" y que desde entonces se ha convetido su 'mejor amigo' y apoyo. Y del que está "locamente" enamorada.

En julio de 2021 ya habló de lo que Nash significaba para ella. "Me salvó la vida. Yo decía: ‘¿Cómo me voy a ocupar ahora de un perro?’. Son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto. A parte de mi terapeuta, Nash me salvó la vida”, afirmó.

Stories

Siempre buscando el lado positivo, Nagore publicó un post en el que les pedía a sus seguidores que lo llenaran de "cosas bonitas que nos hayan pasado en estos días". Y para romper el hielo ha comenzado ella: "Recibir mensajes bonitos en una mañana complicada; marcharte a trabajar agotada, y encontrarte con tu familia en la puerta de casa, para darte con un abrazo lleno de energía; firmar un contrato que llevabas tiempo esperando; poder correr por el Retiro después de seis meses lesionada (sin operación), ojalá; bailar en la ducha mientras te llenas de pensamientos positivos".

