Boris Izaguirre desvela el secreto de la relación entre Penélope Cruz y Javier Bardem. El pasado 13 de febrero, el presentador regresaba a Madrid desde Valencia donde, junto a Bibiana Fernández, presentó un streaming para una firma tecnológica durante la 36 edición de los premios Goya. El venezolano vivió con mucha emoción la gran noche del cine español vestido con un esmoquin de Avellaneda y, a su llegada a la estación de Atocha, comentó qué le había parecido la alfombra roja y la ceremonia. "Ha sido maravillosa. Yo estaba acompañando a Bibiana Fernández en una cuestión privada, pero ha sido muy divertido" comentó y dejó claro quién fue su favorita, Cate Blanchett que deslumbró con su Armani Privé para recoger el primer Goya Internacional.

Boris Izaguirre quiso destacar el papel de Penélope Cruz y Javier Bardem en los últimos Goyas. La pareja derrochó amor en la alfombra roja y el actor le dedicó a su mujer su galardón a mejor actor por 'El buen patrón'. "Quiero destacar a Bardem y a Penélope, que me encantan como pareja, me encantan como ejemplo, me encantan como símbolo" y cuenta cuál cree que es, para él, el secreto de su relación. "Es una demostración de que cuando eres equipo las cosas van muchísimo mejor y que el talento español es fantástico, extraordinario", añadió.

Gtres

Boris también destacó la representación que el cine español va a tener en la próxima edición de los Oscar donde tenemos cuatro nominaciones patrias: Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo. "La que más. Fue muy bonito ayer en la alfombra roja precisamente cuando aparecieron los cuatro nominados españoles, ellos dos, Alberto Iglesias y el chico del documental, me encantó. En ese momento, me dio mucha emoción", explicó.

