Cristina Porta muestra el resultado de su nuevo cambio de 'look'

Cristina Porta ha decidido someterse a un gran cambio de 'look'. Tras comenzar una nueva etapa en su vida al anunciar su ruptura con Luca Onesitni, la colaboradora parece haber querido centrarse en ella y realizar algún que otro cambio también en su imagen. De esta forma, la ex concursante de 'Secret Story' ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que ha dejado atrás su melena rubia para dar paso a una mucho más oscura, un nuevo 'look' que le sienta de maravilla y con el que está muy feliz.

"Cambia el que quiere cambiar", con esta frase la periodista ha mostrado su gran cambio de 'look'. Además, ha aprovechado esta publicación para desvelar que Carlos Ortigosa Blas es el profesional en el que ha confiado para esta nueva imagen. "Me ha diseñado un color, el chococaramel bombón", ha indicado Cristina Porta mostrando lo feliz que se siente por cómo ha quedado el resultado.

La influencer, que hace poco desveló la gran locura de amor que hizo por Luca Onestini, ha explicado cómo han conseguido ese color. "Está hecho con un montaje de babylights muy finas con contouring completo, acompañándolo de un color melt para integrar el tono con la base y oscureciendo la mecha en tonalidades marrones achocolatados, acaramelados y rojizos para dar ese aspecto glossy y natural al marrón", ha explicado.

Sin duda, un gran cambio de estilo que representa la nueva etapa que está viviendo en su vida tras tener una abrupta ruptura. Un duro momento que provocó que terminase derrumbándose en plató tras ver cómo el italiano confirmaba la noticia en sus redes sociales cargando contra ella. Ahora, afronta este nuevo cambio de vida con este 'look' que ha conquistado a todos su seguidores.

