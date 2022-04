Sonsoles Ónega demuestra que ya lucía su mítico peinado cuando tenía dos años

Muchos son los famosos que no se han querido perder la Semana Santa después de que la pandemia nos la robase. Sonsoles Ónega ha sido una de esas celebrities que ha aprovechado estas vacaciones para dejar los mandos de 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho' y disfrutar con los suyos de unos días inolvidables en Galicia.

El padre de la periodista, Fernando Ónega, es natural de Mosteiro, una pequeña aldea ubicada en el municipio de Pol (Lugo) y, por esa razón, este destino se ha convertido en el lugar favorito de la presentadora para disfrutar de estos días libres. Allí Sonsoles se reencontrará con muchos familiares y desconectará del trabajo y de las rutinas propias del día a día. "Once upon a time…", (Érase una vez) escribía la periodista en sus redes sociales mostrando una foto en blanco y negro muy emotiva.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Paseos, disfrutar de comidas tradicionales, paz, aire puro... Sonsoles Ónega va a recargar las pilas al 100%, y mucho le hacen falta. La actualidad nunca para y son muchos los temas que va a tener que lidiar cuando llegue a sus programas. En concreto, su colaboradora Marta Riesco está pasando por un momento muy complicado. Su relación con Antonio David Flores está muy de capa caída y la joven no sabe qué hacer.

"No me encuentro muy bien, no he sabido nada de él así que la ruptura parece definitiva. Ya han pasado muchos días para que una persona se de cuenta de cómo está la situación. Quizá demasiado sincera", explicaba la periodista en 'El Programa de Ana Rosa'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io