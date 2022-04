Reunir a Álvaro Luis y a Pepe Domingo Castaño es el homenaje obligado a dos grandes profesionales de la radio, donde crecieron, se curtieron y han sufrido y disfrutado, en definitiva, dos privilegiados por hacer lo que más les gustaba: contar historias a través de la palabra, sin la servidumbre de la imagen, entrevistando a personajes, y en el caso de Pepe Domingo, poniendo la publicidad a niveles nunca vistos. Ambos nos desvelan qué ha supuesto la radio en su vida. "Te lo defino en una sola frase: La radio tiene un precio. Te lo digo yo que he trabajado doce horas al día en y por la radio, y es muy duro. Ricos en esta profesión solo se han hecho ocho o nueve personas, como Luis del Olmo, José María García y Encarna Sánchez. Y en lo personal, me ha compensado porque he conocido a personas que tanto admiro como Pepe Domingo Castaño y Joaquín Prat", asegura Álvaro. "Todo, a mí me quitas la radio y me quitas la vida. Desde que comencé en 1964, me ha pasado de todo, y todo bueno", añade Pepe Domingo.

Pepe Domingo: "Nunca me convenció la televisión"

Álvaro y Pepe Domingo también nos hablan de la televisión aunque a Castaño no le convence. "Nunca me convenció la televisión, porque creo que en televisión no eres tú, dependes de un montón de cosas ajenas a ti. En la radio solo tienes tu voz y el micrófono, y el resto depende de ti, algo que no ocurre en televisión, donde lo que importa es la imagen, y eso no me gustaba", dice.

Álvaro Luis y Pepe Domingo Castaño recuerdan anécdotas de su larga trayectoria profesional como cuando a Pepe Domingo le ofrecieron hacer carrera como cantante. "En el 80, un empresario americano me puso un talón firmado para que yo pusiera la cantidad, para hacer galas como cantante durante cinco años en Miami. Si hubiera firmado, a lo mejor hubiera fracasado o no, pero tendría que haber dejado la radio, y no acepté. Toda la vida dedicado a la canción, no me apetecía. Julio Iglesias me dijo, eres gilipollas por no aceptar", explica. Los periodistas se conocieron en el diario Pueblo y Álvaro desvela que, en sus años de carrera en la radio, ha guardado muchos secretos.

"Por ejemplo, en el programa 'Caliente y frío', que presentaba y dirigía, se fraguó un romance entre Antonio Garrigues Walker y la actriz Victoria Vera. También el de Charo López. Al ser un programa de noche, yo invitaba a cenar a tres o cuatro personas, y al terminar les entrevistaba. Un día vino Charo y el actor Juan Luis Galiardo, que nada más verla se volvió loco por ella" y Pepe revela que en una becerrada que compartió con Julio Iglesias, Rocío Jurado y Pedro Carrasco surgió el amor entre la cantante y el boxeador.

Álvaro Luis: "Estuve muy enamorado de Nadiuska"

Los periodistas desvelan que no suelen mezclar trabajo y amor aunque Pepe conoció a su primera mujer, María Luisa Seco, en televisión y Álvaro tuvo un romance con una famosa. "Lo tuve con una mujer que conocía toda España y se llamaba Nadiuska, digo se llamaba porque está muy enferma. Yo estuve muy enamorado de ella, y estuvimos juntos un año más o menos".

Pepe Domingo revela que Mario Vargas Llosa y Luz Casal le han sorprendido por su humildad y Álvaro explica que José Manuel Soto o Santiago Carrillo. Los periodistas todavía no piensan en la retirada y ambos mantienen una excelente relación con Julio Iglesias. "Hablé con él hace cuatro días. Me dijo que vendría a España en unos meses, y quería que nos viéramos en su casa de Ojén para hablar de la gira y las canciones que va a cantar" dice Pepe y Álvaro desvela que el cantante le llama canijo. "Sé que me quiere bastante", asegura.

