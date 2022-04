¿Es Yoli Claramonte una mujer feliz? Como dijo Charlotte en la serie 'Sexo en Nueva York', "quizá no todo el día, pero sí todos los días", y es la relación que tiene con su chico y la familia que ha creado con él es, para ella, una de las cosas de las que está más orgullosa en su vida. Yoli es una mujer muy familiar, y se nota: Jorge -que acaba de hacerse un cambio radical de look- ha conseguido que remonte del pozo negro en el que se encontraba con su anterior relación, y ahora, casada, con una hija más, con un trabajo que le llena y haciendo planes de familia, la de Albacete puede confirmar que sí, es una mujer plena.

Así lo ha confirmado durante su último viaje, que ha sido al mágico Disneyland Paris, donde ha creado unos recuerdos muy diferentes a los que tenía de la última vez que estuvo, en enero de 2020: un momento en su vida en el que su relación con Jonathan estaba a punto de estallar por los aires tras muchas idas y venidas: "Sufrí un ataque de nervios ahí", ha señalado en su último vídeo de mtmad, señalando una pequeña caravana naranja del decorado del parque de atracciones donde la última vez que estuvo se echó a llorar, "pero esta vez es muy diferente", ha dicho con una sonrisa.

"Me acuerdo perfectamente de la última vez que estuve grabando los capítulos de ‘Yoli, te quiero’ aquí. Tenía una sensación de agobio, de angustia y ansiedad… Fatal. Perdí totalmente los papeles, estaba en un momento muy tenso de mi vida", ha recordado. "Ahora es una sensación totalmente diferente. Estoy feliz, completa, llena por dentro de felicidad, armonía y paz interior. Nada de esa sensación tan fea", ha añadido, a pesar de que recientemente sufrió un aborto.

Además, ha dejado claro que, comparando su relación anterior con la de ahora (por mucho que las comparaciones sean odiosas, porque siempre hay alguien que sale perdiendo), ha salido ganando, y todo se lo debe a la magia de Disneyland: "Estoy muy orgullosa de la relación que he creado, con unos cimientos llenos de amor y confianza, de todo lo que había soñado. Este es un lugar mágico para soñar y pedir deseos, y todos los que yo pedí la última vez, se han cumplido", ha revelado.

La influencer no ha querido entrar en detalles sobre lo mejor o lo peor de cada uno de sus maridos, pero sin duda ha dejado claro que lo que tiene con Jorge no lo tenía con Jonathan: "Yo sólo pedí una familia estable y feliz, unida, una familia que se quisiera, con respeto. Pedí una persona que me amara y me respetara, y es lo que tengo a día de hoy", ha sentenciado.

