Las grandes mentes de los negocios siempre dan el mismo consejo: 'no metas todo tu dinero en un sólo negocio: repártelo en varios por si alguno falla', y ese es un consejo que Yoli Claramonte ha tomado a pies juntillas. La influencer ha presumido en su último vídeo para mtmad de su faceta más empresarial después de que muchos de sus 'haters' le critiquen que no trabaja. 'Loveyoli' trabaja mucho y muy duro, y es que tiene varios negocios de los que hacerse cargo... pero, como todo, pueden salir bien o nefastamente mal.

De hecho, algunos de sus 'business' van genial, pero otros, como su tienda de tartas y dulces que con tanto mimo lanzó al mercado, han tenido que echar el cierre con mucha pena: "Recibimos muchas críticas, pero no lo dejamos por eso. Sinceramente, fue por el tema de la logística: no salían las cuentas", ha revelado.

Con "5 o 6 euros de beneficio por cada tarta, que es poco", según ha dicho ella misma, era imposible mantener a flote el negocio, y todo por culpa de los envíos: además de caros, no aseguraban que la comida llegara en perfectas condiciones: "De 10 tartas, a lo mejor llegaban bien 5 por el servicio de mensajería, y a lo mejor 2 llegaban a fuera de plazo. Si ya sacábamos poco, encima cubrir los costes de la mensajería -porque no se hacen cargo de cómo llegue- y reenviar otra tarta al cliente... había pérdidas".

Evidentemente, unos pocos meses de pérdidas las podía asumir, "pero 6 meses de pérdidas constantes", y sin vistas a ir mejorando, no era viable. ¿Se siente fracasada por ello? Quizá un poco, pero ante todo cree que es como una piedra en el camino con la que tropiezas y que te enseña a cómo no hacerlo la próxima vez: "Tengo mi tiempo y mi dinero invertidos en negocios que están dando sus frutos... y otros que han fracasado, como es normal. Pero para mí no es un fracaso, es un aprendizaje", ha revelado.

Lo que sí ha querido dejar claro Yoli es que, aunque sólo veamos sus fotos y vídeos en redes sociales, hay un gran trabajo de planificación detrás, de 'tormentas de ideas' para ser lo más creativos posible, reuniones, penas, alegrías, enfados y celebraciones: "Yo no sé si la gente cree que estoy en mi casa viendo la tele, pero no: trabajo mucho, y además con dos hijas, que ya sabéis el tiempo que absorben".

