Jorge Moreno ha decidido cambiar de look ¡y aparecer con el pelo azul!

Yoli y Jorge, obligados a cerrar uno de sus negocios acuciados por las deudas

El buen tiempo, aunque a veces no lo parezca, está a la vuelta de la esquina, y algunos de nuestros famosos ya están pensando en los cambios de look para el veranito. ¿El último? Jorge Moreno, que ha dejado a su chica, la influencer Yoli Claramonte (más conocida por todos nosotros como 'Loveyoli') completamente alucinada. Estamos acostumbrados a que la pareja se haga sus retoques estéticos, o a que cuenten sus problemas familiares, pero si él ya flipó cuando ella decidió cortarse el pelo y hacerse flequillo, ahora el cambio radical le ha tocado a él y lo ha enseñado en su canal de mtmad... ¿adivinas lo que se ha hecho?

Por supuesto, el cambio no podía ser un corte nuevo, o un dibujo en el pelo hecho con maquinilla al más puro estilo Omar Montes, sino que tenía que dar bien la campanada... y vaya si lo ha hecho. A Yoli le había dicho que se iba a hacer unas gestiones, pero la cosa se alargaba porque el tinte que se ha echado ha consumido mucho tiempo. "Me estás poniendo nerviosa", le ha dicho Yoli con los ojos tapados para llevarse la sorpresa... y se la ha llevado de golpe, porque su marido ha aparecido... ¡con el pelo azul!

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"¿Qué te has hecho?", le ha preguntado Yoli completamente flipando con la boca abierta y tratando de ahogar un grito. "Pareces un teletubby", le ha respondido sin escatimar en sinceridad. "La vida es una, hay que cambiar", le ha dicho Jorge mientras Yoli no podía dejar de mirarle la cabeza y repetir 'pero qué te has hecho'. "¿Pero te gusta o no?", ha querido saber él. "No lo sé...", respondía totalmente patidifusa.

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"A ver, te queda guapo porque tú eres guapo, pero...", seguía diciendo Yoli, sin saber cómo acabar las frases. "Te juro que no sabía nada de que te ibas a hacer esto. Me está entrando hasta calor", ha bromeado Yoli a punto de que le diera un ataque. "¿Te vas a ir así a todo lo que tenemos planeado?", ha querido saber. "Unos días sí, pero si luego me aburro me lo quito. Me lo quería hacer plateado, como la última vez, pero acabé muy cansado, y viendo fotos he dicho 'pues igual el azul no me queda mal', y me lo he hecho", ha confesado Jorge.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, un cambio radical de los que pocos se atreven a hacerse... ¡pero así es Jorge!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io