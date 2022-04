El inicio de 'Supervivientes 2022' está ya muy cerca, tanto que todos los concursantes han puesto rumbo a Honduras este jueves haciendo el primer trayecto de uno de los viajes que les cambiará la vida. Sin embargo el viaje se ha programado antes de conocer al completo la lista de concursantes confirmados por Mediaset, a los que aún le faltaba por añadir cuatro nombres que iban a desvelarse este viernes en un programa especial de Mitele+. Pero estos famosos, lejos de esconderse entre los pasajeros, han viajado en grupo con el resto de concursantes, pudiendo fichar a algunos de ellos, reventando la sorpresa que supondrían, al menos, dos de los nombres que quedaban por saber.

Uno de ellos ya le conocemos en DIEZ MINUTOS. Tal y como anunciamos hace unos días, Tania Medina, ex participante de 'La isla de las tentaciones', vuelve a un reality aunque mucho más extremo y con menos comodidades que el que participó. Aquí tendrá que convivir con sus compañeros, superar pruebas y, sobre todo, sobrevivir sin ningún lujo. Y no lo hará con desconocidos. Entre los pasajeros también estaba su novio, Alejandro Nieto, con quien acudió a la isla. ¿Sobrevivirá en esta ocasión su amor?

Junto al grupo también hemos podido ver a una cara conocida del mundo del deporte, pero muy alejada del corazón: Yulen Pereira. El campeón de esgrima cogía el mismo vuelo que sus compañeros para poner rumbo a Honduras, mostrándose cercano aunque, con la mayoría de ellos, era la primera vez que coincidía. En el paseo del aeropuerto podemos ver cómo ha hecho muy buenas migas con Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja se hace un selfie con Yulen Pereira mientras se puede ver a Ignacio de Borbón tras ellos y Desi Rodríguez aparece en escena. Gtres

En esta imagen vemos como se asoma un rostro por el lado izquierdo, ¿quién es? Pues ni más ni menos que Desi Rodríguez. La actriz sevillana que participó en 'Veneno' dando vida a una joven Paca 'La Piraña', ya sabe lo que es participar en un reality pues fue concursante de 'Gran Hermano 14'.

Con estos cuatro nombres ya tendríamos a los 16 concursantes de 'Supervivientes 2022'. Un coctáil de personajes que prometen ofrecer una de las ediciones más eclécticas y divertidas en las que se espera que Kiko Matamoros dé show televisivo y Anabel Pantoja supere, esta vez sí, sus miedos dejando a un lado los problemas de su familia en España.

