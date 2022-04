Una despedida nunca es fácil, pero si es por participar en un reality , como en el que Kiko Matamoros está a punto de embarcarse, tiene otro sabor. El colaborador de televisión será uno de los fichajes estrella de 'Supervivientes 2022'. Ya sabemos que se estrenará con un especial este 14 de abril, o que será su novia, Marta López Álamo, quien le defienda en plató . También sabemos, por ejemplo, que ha vetado a Makoke , su ex, para que no vaya a la misma edición que él y no tener que verse las caras, pero lo que no sabíamos es lo que está ocurriendo ahora mismo tras las cámaras. Los concursantes han comenzado ya el aislamiento preventivo para evitar contagios de covid , y justo antes de que les quiten los teléfonos móviles, han podido hablar con los suyos para despedirse .

Laura Matamoros se despide de su padre Laura Matamoros Instagram 'Supervivientes 2022' está a punto de empezar, y los concursantes han empezado ya a despedirse de sus familiares y amigos mientras "disfrutan" de su aislamiento para evitar contagios de covid antes de irse a Honduras. Ha sido Laura Matamoros la que ha querido subir una captura de la videollamada que ha tenido con su padre, en la que le ha deseado lo mejor y esperando que aguante todo lo que pueda.

Violeta Mangriñán cree que es "mala madre" Violeta Mangriñán Instagram Gala, la hija que Violeta va a tener este verano con Fabio Colloricchio, aún no ha nacido, pero eso no ha impedido que la influencer tenga ya síndrome de mala madre: ella está viendo que muchas chicas, estando de 6 ó 7 meses como ella, ya tienen organizada la vida de su bebé, mientras que ella aún no tiene prácticamente ni carrito. No te preocupes, Violeta... ¡todo a su tiempo!

Mar Flores, estupenda a los 52 años View this post on Instagram A post shared by Mar Flores (@marflores_mar) Mar Flores es como el buen vino: cada año que pasa está más estupenda, y sólo hay que ver la última foto que ha compartido en sus redes sociales: pocas mujeres a su edad se atreven con sujetador y minifalda... ¡ole por ella!

Hugh Jackman, de aniversario View this post on Instagram A post shared by @thehughjackman Muchos dirán que no pegan, o que él es demasiado guapo para tener pareja, pero eso al actor que encarna a Lobezno le da igual: sigue tan enamorado como el primer día de su mujer, Deborra-Lee Furness, con la que ha celebrado ahora 26 años de matrimonio: "Hoy celebro 26 años de casado con mi extraordinaria mujer. CAda día está lleno con risas, alegría y backgammon!!!! Deb, iluminas mi vida. Te quiero con todo mi corazón". ¡Qué bonito! Por cierto, a la celebración del aniversario de los 26 años se llama 'Bodas de Rosas'.

Lorena Gómez cumple años View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Este 12 de abril es día de celebraciones, y es que Lorena Gómez se ha plantado en los 36 años muy feliz. No hay más que leer la preciosa reflexión que ha hecho junto a su foto. ¡Felicidades, Lorena!

Juan Betancourt no tiene lado malo View this post on Instagram A post shared by Juan Betancourt (@juanbetancourtt) Dicen que todos tenemos un lado bueno y un lado malo para las fotos, pero el modelo, y concursante de 'El Desafío', está estupendo le mires por donde le mires... ¡Menudo cuerpazo!

Soraya Arnelas estrena single View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante llevaba un tiempo trabajando en un nuevo proyecto mientras ejercía de mamá de las pequeñas Manuela y Olivia -que nació el pasado 27 de octubre-, y ahora por fin ve la luz: su nuevo tema se llamará 'Te quiero a ti', del que ya ultima también el videoclip, y está deseando que sus seguidores lo vean. ¡Qué ganas!

Sara Sálamo comparte el mejor regalo de su hijo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz Sara Sálamo está en una nube con sus pequeños Theo y Piero, y ahora que el mayor ha empezado, a sus casi 3 añitos, a dibujar, ha querido compartir el regalo que le ha hecho su hijo mayor, que parece que le va a salir artista... y parece muy interesado en el surrealismo, a juzgar por sus trazos muy al estilo de Dalí. ¡Qué mono!

