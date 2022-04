Anabel Pantoja no gana para disgustos últimamente. Después de ser tener que ver las imágenes de su tía sentada de nuevo en el banquillo, ser acusada de plagio en sus diseños y después de que la salud le haya jugado una mala pasada a su padre y también a su madre, que ha tenido que ser operada recientemente, la última gota ha colmado el vaso de su aguante y, entre lágrimas, la sobrina de Isabel Pantoja se ha roto y se ha desahogado en sus redes sociales con un mensaje desolador en el que confirma que no está pasando su mejor momento: "Hay veces, que no podemos ocultar lo que sentimos. Precisamente yo por aquí menos. Es cierto que no es mi mejor momento, pero es sano, llorar, pensar, meditar, analizar y meditar todo lo que tienes delante de ti", ha escrito junto a una foto suya llorando.



Anabel es una luchadora, y lo ha resumido muy bien en una sola frase: "Mirarte al espejo y ver lo que eres capaz de hacer, la de aviones que puedes coger a la semana, la de programas complicados que puedes vivir, momentos familiares y sentimentales que pasa tu corazón, y aún así queriendo conseguir que todo esté en orden, y que los míos estén bien. No me cansaré de darle gracias a mis padres MERCHI Y BERNARDO POR DARME LA VIDA, y con mis defectos y virtudes haberme convertido en lo que soy", ha relatado, justo antes de dar las gracias a todos los que han estado pendientes de ella y su familia estos días.



Aún así, no todo es malo: Anabel Pantoja podría ser una de las estrellas de 'Supervivientes 2022' a cambio de un cuantioso caché. La sobrinísima ya participó en 2014, pero acabó abandonando a las dos semanas. Esta vez, el concurso puede suponer para ella una vía de escape para olvidarse de todos los problemas que tiene en España y poner todo en perspectiva. Además, no estaría sola: su tío Agustín también podría ser concursante si aceptan lo que pide por ir a Honduras, y también Kiko Matamoros, que ya está prácticamente confirmado. No te pierdas las novedades del concurso.

