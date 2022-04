Belén Rodríguez es toda una caja de sorpresas. La colaboradora de 'Sálvame' y el 'Deluxe' ha realizado una gran cantidad de amistades a lo largo de su carrera, y muchas de ellas relacionadas con el mundo de la televisión, aunque algunas de ellas resultan sorprendentes. Entre estas se sitúa la que le une con uno de los trabajadores de María Teresa Campos y que ha mostrado en sus redes sociales. Sonriente y feliz ha compartido una imagen con una pareja, de los cuales uno de ellos está esta semana ha estado de actualidad en las portadas de las revistas.



Se trata de Gustavo Guillermo, el chófer y mano derecha de María Teresa Campos. Junto a él se puede ver a una divertida Belén Rodríguez y, a su derecha, a Ainhoa, la pareja del que es considerado por María Teresa como su "ángel de la guarda". "Yo quiero un novio que me lleve a la Gran Vía, que me diga vida mía y que me quite este calor. Gustavo y Ainhoa", se puede leer en el pie de la imagen que la periodista ha compartido en sus redes sociales obteniendo decenas de 'me gusta'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Es muy conocida la relación que Belén Ro mantiene con las Campos. Siempre se han mostrado unidas en todos sus actos públicos, sobre todo con Terelu con quien se ha distanciado en los últimos meses. Sin embargo se desconocía que esta unión también se extendiera al chófer y gran amigo de la matriarca. Por cómo se les ve en la foto podemos intuir que la relación no solo es estrecha sino que los tres disfrutan mucho juntos a juzgar por la gran sonrisa del chófer.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io