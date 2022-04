Terelu Campos confiesa su episodio de ansiedad más duro de la juventud

María Patiño: "Igual me veis un día comiendo en casa de la infanta Elena”

Terelu Campos y María Patiño han protagonizado un momento muy emotivo en 'Sálvame'. La hija mayor de María Teresa Campos se encuentra con la periodista veterana en Málaga disfrutando de la Semana Santa. Desde el balcón, se podía ver lo feliz que estaba la presentadora admirando el presente junto a su madre. Ambas han dado de esta forma el pistoletazo de salida a esta tradición familiar, a la que se espera que en los próximos días pueda unirse también Carmen Borrego.

'Sálvame' ha contactado con la malagueña para que retransmitiese desde su tierra natal todos los sentimientos que le están aflorando al vivir de nuevo la Semana Santa y María Patiño no ha podido evitar emocionarse. El Lunes Santo es uno de los días más señalados para Terelu Campos porque procesiona el Cristo del Cautivo, del que es devota. Al hablar del trono con tanta emoción, María Patiño, presentadora de estar tarde de 'Sálvame', se ha acordado de alguien muy especial.

Telecinco

La sustituta de esta semana de Jorge Javier Vázquez se ha acordado mucho de su padre y de cómo él vivía esta época del año. "Estoy muy emocionada porque me acuerdo de mi padre", le comentaba María a su amiga y compañera Terelu Campos. La malagueña ha aprovechado para lanzarle un precioso mensaje a la presentadora que estaba pasando por un momento agridulce.

"María en mi agradecimiento va el número uno a ti, por permitirme estar aquí, me siento muy feliz de presentar un programa codo con codo contigo, y por eso quiero darte las gracias, no quiero verte llorar", le dedicaba la hija de María Teresa también muy emocionada.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io