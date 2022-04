Isabel Pantoja podría haber llegado a un acuerdo con Hacienda tras conocerse que ya habrían comenzado supuestamente los trámites pertinentes para que fuese desahuciada de Cantora este jueves 21 de abril a las 10:30 horas si no paga las deudas que tiene. Una noticia que desvelaban en 'Viva la vida' este domingo con unos documentos que aportó José Antonio Avilés. Ahora, desde 'El Programa de Ana Rosa' han aclarado que ese posible embargo podría haberse visto paralizado después de que la cantante ofreciese una solución al problema.

En concreto, parece que la madre de Kiko Rivera debe a Hacienda por la finca en la que reside desde su relación con Paquirri una deuda que era de 414.080 euros, cifra que ha ido aumentando con el tiempo al no ser solventada. Para terminar con ella, Isabel Pantoja podría haber puesto como aval los contratos de los conciertos que dará próximamente en Latinoamérica: dos en Chile y uno en Argentina, según han desvelado en 'El Programa de Ana Rosa'.

Telecinco

Unos conciertos a los que se suman diez giras más que tiene contratadas por América y por las que, según han desvelado desde 'Vanitatis', cobrará 100.000 euros por cada una de ellas. De esta forma, ganaría un total de un millón de euros por ella, una cantidad que, aunque no acabaría con todos sus problemas económicos, sí que podría ser suficiente para frenar su desahucio. "Ha llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para hacer el pago fraccionado. El problema vendría cuando ella no cumpla con uno de los plazos", han indicado desde 'El Programa de Ana Rosa.

Un problema económico que se suma a los que ya tiene con la Justicia, y es que hace pocas semanas Isabel Pantoja tuvo que ir a declarar ante el juez, momento en el que sufrió un ataque de ansiedad. La cantante se enfrenta a una pena de prisión de tres años y una multa de 10.800 euros por un supuesto delito de insolvencia punible. Ahora, mientras espera la resolución del juez, tiene que hacer frente a este nuevo varapalo. Todo ello mientras continúa su distanciamiento con su hijo, Kiko Rivera.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, unos problemas que han provocado que Isa Pantoja esté preocupada por el estado de salud de su madre, y es que la colaboradora no dudó en anunciar en 'El Programa de Ana Rosa', que la cantante está pasando por una "depresión". Un duro bache que podría haber provocado que la artista esté pensando en vender Cantora para trasladarse a Madrid a comenzar una nueva vida.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io