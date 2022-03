Isabel Pantoja vuelve a revivir su pasado más oscuro. La artista está atravesando el peor momento de su vida, la relación con su 'pequeño del alma' está totalmente rota, ha perdido hace tan solo unos meses a uno de sus grandes apoyos, su madre doña Ana y ahora se ha tenido que sentar otra vez en el banquillo. La tonadillera vive una auténtica pesadilla, este martes se volvía a sentar en el banquillo de los acusados entre una gran expectación mediática. La cantante acudía a los juzgados de Málaga para declarar sobre un presunto delito de insolvencia punible.

Desolada y abatida por la situación, Isabel Pantoja llegaba escoltada por las fuerzas de seguridad del Estado. "Estaba completamente abatida, apenas podía llegar pisando el suelo por la cantidad de personas que había en la puerta de los juzgados", han comentado algunos de los que vivieron de cerca su entrada en los juzgados, como el colaborador de 'Viva la vida' José Antonio Avilés.

Mucho se ha hablado en los últimos días del trato que recibió Isabel, de hecho su sobrina Anabel y su hija Isa Pantoja han mostrado públicamente su enfado por todo lo que está sucediendo. De hecho, tal fue la publicación de la hija pequeña de la tonadillera, que tras ver a su madre totalmente derrumbada decidió coger su coche y acercarse hasta Cantora para conocer de primera mano su estado.

Anabel también se puso en contacto con ella, pero vía telefónica. El único que, hasta la fecha, no se ha comunicado con su madre en Kiko Rivera, pero por la guerra que ambos mantienen.

Aunque, según ha podido saber 'Viva la vida', Isabel Pantoja se reunía con su abogado. Tal y como han contado en el programa, Diego Arrabal y por José Antonio Avilés seguían el coche de los hermanos Pantoja hasta el lugar en el que se reunían con su abogado. Y según han podido averiguar los colaboradores del programa, Isabel Pantoja le habría pedido a su letrado que empezara las negociaciones con el abogado de su hijo para vender la finca Cantora y así poder hacer frente a sus deudas y abandonar España.

La tonadillera tiene planes de marcharse al extranjero después de solucionar todos sus problemas judiciales. Según apunta 'Socialité' uno de los destinos que estaría barajando Isabel sería Argentina, concretamente Buenos Aires.

Se trata de 'Barrio Parque', en Palermo, un barrio donde vive la élite no solo de Buenos Aires, si no de todo el país: "En este exclusivo residencial las viviendas rondan los cuatro millones de euros".

