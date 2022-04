A Isabel Pantoja hace tiempo que se le complicó, y mucho, la vida, pero sin duda la guinda del pastel, o más bien las guindas, han sido los dos varapalos que ha recibido en los últimos meses: el fallecimiento de su madre, doña Ana, y la ratificación de una condena de 3 años de prisión si el juez la declara culpable del delito de insolvencia punible por la supuesta venta irregular de su finca 'Mi Gitana'. Ella está dispuesta a hacer lo que sea por evitar la cárcel, y ahora, dada su situación desesperada, podría dejar atrás Cantora para siempre.

Ha sido Antonio Rossi en 'El programa de AR' quien ha dado los detalles: Isabel se encontraría muy mal anímicamente desde el fallecimiento de su madre, y Cantora sólo le trae recuerdos que no le dejan avanzar. Desde la muerte de doña Ana no quiere vivir en esa casa, situada en Medina-Sidonia (Cádiz), y ya habría tomado la decisión de marcharse, sí o sí, a vivir a El Rocío, en Huelva, si la venta de la finca se alarga demasiado. Además, Isabel Pantoja puso a la venta su ático de Fuengirola por casi un millón de euros para tratar de paliar sus deudas.

Gtres

Al parecer, su hermano, Agustín, que podría estar a punto de marcharse a 'Supervivientes', querría que se fuese a vivir a Madrid, pero ella no quiere alejarse de su tierra. Lo que sí es seguro es que su estado anímico empeora por días debido a todos los problemas que acumula, y que han desembocado en una depresión que su propia hija, Isa, confirmó hace unas semanas en televisión.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io