Ivonne Reyes estaba esperando para entrar en el plató de 'Viva la vida' cuando Emma García anunciaba que tenían una llamada en directo: "Hola, Pepe Navarro". Sin apenas mediar un saludo, el presentador comenzaba a justificar su llamada criticando la presencia de la modelo en este programa. “Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín. Son dos personas indignas y repugnantes. ¿Cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan, cuando todos sabemos que es verdad?”, decía el presentador.



Ante el anuncio de que Ivonne iba a hablar sobre la paternidad de su hijo Alejandro, Navarro calificaba a la modelo de “sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas”. El periodista, además, echó en cara al programa que la invitara porque "dejar hablar a esta persona con toda la documentación que tenéis, no es posible".

Telecinco

Además, el presentador ha asegurado en la llamada que mantiene "engañado a su hijo" desde el principio. “Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Va a tener que hablar de ello delante de un juez y contarle todo. Es muy grave”, decía el presentador, mientras que Ivonne Reyes hacía aspavientos desde la sala VIP.

Después de la llamada, la venezolana entró en el plató respondiendo a las preguntas de los colaboradores, entre ellas Alejandra Rubio quien le preguntó el motivo por el que su hijo no se somete a las pruebas del ADN: "Porque Alejandro no tiene dudas, yo no tengo dudas y Pepe tampoco, esto es una pantomima. Hemos vivido tantas cosas Pepe y yo, y mi hijo está al tanto, mi familia y parte de la familia de Navarro", explicaba Ivonne.

Finalmente, los colaboradores han contestado a esta llamada criticando la actitud del presentador: "No es posible entrar por teléfono insultando a todo el mundo. Yo me siento insultado pero es que a esta mujer [Ivonne Reyes] la ha llamado de todo", apuntaba Diego Arrabal rompiendo el aplauso de todo el público.

