¿Qué han hecho Tamara Falcó e Íñigo Onieva esta Semana Santa? Sabemos todos los detalles, ya que ha sido la propia pareja la que ha colgado unas fotos en sus redes sociales presumiendo de viajazo. La hija de Isabel Preysler y el empresario han puesto rumbo a Filipinas, una aventura a través de las raíces exóticas de la colaboradora de 'El Hormiguero'. Esta experiencia no solo ha sido para recorrer cada rincón del país, sino para que Íñigo Onieva conozca a su 'familia política'.

"Quizás del sitio que más se queja la gente cuando viaja a Filipinas es Manila, pero yo allí tengo mucha familia: tías, primos, que me abren las puertas de sus hogares y nos recibieron con los brazos abiertos. Gente de la cual te da pena despedirte porque no sabes cuando volverás a ver, ni cuanto habrán cambiado en la siguiente ocasión pero que te hacen dar gracias a Dios por tener una familia… una familia unida en la distancia porque nuestras raíces son fuertes como lo son las sonrisas filipinas", explicaba con todo el sentimiento Tamara en su perfil de Instagram.

"Me voy feliz de haber podido compartir parte de la cultura de mis raíces con Íñigo; el mejor compañero de viaje que puedo tener… ojalá sea el primero de muchos", terminaba el texto la marquesa dedicándole unas bonitas palabras a su chico. Con este viaje, la pareja da a entender que están en el mejor momento de sus vidas y no pueden estar más enamorados.

