Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan recuperándose después de dar la peor de las noticias. La pareja ha conmocionado a todos sus seguidores al comunicar que han perdido a uno de los bebés que estaban esperando. Un duro momento del que intentan sacar fuerza con el nacimiento de su hija. Además, para superar esta tragedia no se encuentran solos, y es que en este tiempo han tenido el gran apoyo de sus familiares y amigos que no han dudado en mostrar su pesar por lo sucedido, mandándoles mensajes de ánimo.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido la hermana del futbolista, Katia Aveiro, que ha compartido una publicación en la que aparece una fotografía de la pareja con sus sobrinos. "Os quiero y mi corazón esta a vuestro lado. Que Dios os cuide y os de fuerzas en el camino. Nuestro angelito ya está en el regazo del Padre y nuestra pequeña, que está aquí, firme, fuerte y llena de salud, nos va a enseñar que solo importa el amor", ha escrito desvelando cómo se encuentra la pequeña.

Instagram

Un mensaje del dolor al que se han sumado el de Elma Aveiro, la otra hermana del jugador, y Dolores, su madre, que han compartido el comunicado enviado por la pareja explicando lo sucedido junto a algunos emoticonos. Por su parte, Ivana, la hermana de Georgina, también ha reaccionado a esta triste pérdida con pequeños emoticonos expresando su dolor. Un gesto con el muestran su pesar y dejan claro su apoyo a la pareja.

Junto a sus familiares, otros famosos como los futbolistas Álvaro Morata, Marco Asensio o Isco Alarcón también han querido mandarles un mensaje de ánimo en este duro momento. Unos comentarios a los que se han unido, entre otros, el de Alessandra Ambrosio, Edurne o India Martínez, que no han dudado en mostrarles lo mucho que lamentan su dura pérdida.

